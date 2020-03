Gobierno de Cuba pide a la población que fabrique sus propias mascarillas contra el coronavirus

Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 15:30 (GMT-4)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel recomendó a la población construir sus propios nasobucos para prevenir el coronavirus, ante la escasez generalizada que atraviesa el país.

Durante una reunión de prevención y control del Covid-19 en Holguín, el mandatario dijo que los médicos de la familia deberán asesorar a las comunidades en la elaboración de estas mascarillas así como fomentar su uso ante cualquier virus, informó el diario oficialista Granma.

Aunque no hay mascarillas para la prevención, y muchos cubanos se quejan de la falta de agua, jabón y medicinas en tiendas y farmacias, Díaz-Canel aseguró que el país se encuentra preparado para hacer frente a esta epidemia que ha afectado a más de 100 000 personas en el mundo, y que aún no llega a Cuba.

Como parte de esos preparativos, en el municipio espirituano de Cabaiguán se fabrican nasobucos de tres capas de tela, pero estos se distribuirán solo en las instituciones de salud.

Gerson Cerquera Morera, director de la Fábrica Textil “Carlos Simón”, dijo que se están elaborando 20 mil mascarillas de manera apresurada, por lo cual se interrumpió la terminación de los pantalones de secundaria básica.

Los cubanos viven días inquietantes ante la amenaza del coronavirus, justo en el momento en que el país atraviesa por una escasez de productos de aseo y medicinas.

"No hay medicinas", "no hay jabón ni detergente para lavarse las manos", y "en muchos barrios no llega el agua", son algunas de las quejas más frecuentes en redes sociales sobre la actual situación sanitaria.

La víspera, un lector de CiberCuba contaba: "Mi esposa y yo solo tenemos este pedazo de jabón para el aseo y para yo afeitarme. Ahora me dicen por radio que me lave muchas veces las manos por lo del coronavirus. No encuentro jabón en las tiendas. ¿Qué hago?".

Aunque se ha especulado sobre la posible presencia del coronavirus en Cuba, el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) desmintió los rumores que circulaban sobre tres casos de pacientes cubanos infectados, procedentes de Italia.