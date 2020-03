Día de la Mujer: The Rock le enseña a su hija de dos años a decir "Puedo hacer cualquier cosa"

Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 12:57 (GMT-4)

Millones de mujeres salieron a las calles para luchar por sus derechos con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Desde las redes sociales miles de personas también utilizaron sus plataformas como altavoces para hacer llegar sus propios mensajes.

Un hombre que se toma muy en serio este día es el actor Dwayne Johnson, que ha enseñado a su hija Tiana Gia, de casi dos años, de que es capaz de cualquier cosa que se proponga.

Tiana Gia se ha convertido en la protagonista de un precioso vídeo en el que el actor le pide que repita con él que es una chica guapa, increíble e inteligente. Algo que la pequeña hace mirando a la cámara y con gran dulzura. Tras esto, le dice que diga tras él: "Puedo hacer cualquier cosa", y ella le responde: "¡Cualquier cosa!". Sin duda, la lección más valiosa que le pueda enseñar el reconocido luchador a la menor de sus hijas.

Mira la preciosa conversación por ti mismo:

Tampoco falta la nota de humor en este vídeo del carismático actor, que después de cerciorarse que su esposa no está cerca, le dice que a su hija que repita "Papi es el mejor". Eso sí, lo que no se espera es que tras decirlo, la pequeña suelte un "madre" de repente. "No, no, no madre, estás arruinando esto, solo papá es el mejor", dice divertido para terminar el clip casero.

Para acompañar este vídeo, que ya supera los 8.5 millones de reproducciones en la red social, ha escrito: "El mundo algún día también tendrá noticias tuyas, mi pequeño y fuerte amor. No puedo prometerte que te amaré por el resto de tu vida, pero tienes mi palabra de que te amaré y protegeré por el resto de la mía". ¿Se puede ser más adorable?

Además de esta publicación, el actor de Hollywood publicó otras dos imágenes con sus dos hijas, Jasmine y Simone. Ambas las acompañó también de sinceras y motivadoras palabras para ellas.

A pesar de su apariencia de hombre, grande y fuerte, frente a su familia, sobre todos sus tres hijas, Dwayne Johnson es un caramelo que se derrite de amor y siempre saca su lado más tierno con ellas. Así ha quedado retratado una vez más con estos mensajes y dulces fotografías.

¡Bien hecho, The Rock!