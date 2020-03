"En vez de felicitarla, respétela": Bad Bunny y su potente mensaje por el Día Internacional de la Mujer

Publicado el Lunes, 9 Marzo, 2020 - 08:58 (GMT-4)

Bad Bunny resalta entre sus compañeros del género por haberse salido de las líneas y utilizar sus apariciones públicas, canciones y redes sociales para protestar y alzar la voz en contra de injusticias como la discriminación, la violencia machista o incluso la transfobia. Por eso no es de extrañar que este 8 de mazo, Día Internacional de la Mujer, haya mandado un potente mensaje a los hombres para que respeten a las mujeres en vez de felicitarlas.

"En vez de felicitarla hoy, respétela. Respeta sus capacidades, sus virtudes, sus defectos, respeta su espacio y su tiempo, sus deseos, sus metas, sus sueños, sus luchas, respeta su cuerpo y cada una de sus decisiones. Hoy y todos los días, feliz día de respetar a la mujer", expresó el Conejo Malo en Twitter, donde este potente mensaje supera los 290 mil 'me gustas' y los 117 'retweets'.

Este mensaje ha generado diferentes reacciones entre los cibernautas.

No ad for you

Respeta su cuerpo y cada una de sus decisiones

Mientras algunos han atacado al artista y consideran que debería dar ejemplo y cambiar las letras de sus canciones, otros han aplaudido sus palabras ya que están de acuerdo con que este día no es para alabar a las mujeres por su género, sino para visibilizar su falta de derechos, libertades e pedir una igualdad total como la de los hombres.

"Antes de dar consejos deberías empezar a analizar la forma en la que las mujeres están representadas en tus canciones. Bastante incongruente una cosa y la otra", "La letra de tu música dice lo contrario. Buen comentario, pero deberías tenerlo en cuneta para tus canciones" o "Entonces deberías cambiar tus formas de respetar, apoyando la industria del porno y la cosificación de la mujer", son algunas de las críticas que ha recibido en la red social del pajartio.

Por otra parte, Bad Bunny lucha por derribar los estereotipos en el reguetón. En sus vídeos musicales ha mostrado parejas homosexuales, mujeres de diferentes tallas como protagonistas o pintándose las uñas. Además, ha alzado la voz en contra de la violencia machista con la canción Solo de mí y en el tema Yo perreo sola de su último álbum, YHLQMDLG, lanza también un alegato feminista.

En una entrevista reciente con Los Angeles Times manifestó que la sexualidad no le define y dijo: "No sé si dentro de 20 años me gustará un hombre. Uno nunca sabe en la vida. Pero por el momento soy heterosexual y me gustan las mujeres".