López Obrador descarta suspender multitudinarios actos públicos por el coronavirus

Publicado el Lunes, 16 Marzo, 2020 - 13:13 (GMT-4)

Ciudad de México, 16 mar (Reuters) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó el lunes que esté contemplando cancelar los multitudinarios actos públicos que suele llevar a cabo alrededor del país, a pesar del llamado a la población de las autoridades de salud para evitar aglomeraciones.

Hasta ahora, el país latinoamericano registra 53 contagios confirmados y 176 casos sospechosos de la nueva cepa del virus, bautizada como COVID-19, que se ha propagado por más de 159 naciones poniendo a temblar a los mercados financieros globales.

En su habitual conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que la decisión de dejar de participar en sus mítines, donde suele concentrar a miles de seguidores, está en manos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien está a cargo de la estrategia del gobierno de mitigación del brote.

"Vamos a esperar, él me va a decir no es conveniente que se reúna con mucha gente o ya no debe de ir a estos actos ni saludos ni abrazos ni besos nada, él me va a decir cuándo. Desde luego yo voy a estar en comunicación de la gente", afirmó López Obrador.

López-Gatell afirmó que por ahora la estrategia de las autoridades estaba centrada en reducir la velocidad de contagios en el país para evitar la saturación de las unidades de atención médica. "No todo es cancelar eventos", dijo.

Las autoridades anunciaron la implementación de un programa de "Sana distancia", que contempla adelantar las vacaciones escolares de Pascua para cerrar los colegios y universidades durante 30 días y un llamado a la población a evitar concentraciones mayores a 5,000 personas.

Sin embargo, el mandatario mantuvo su apretada agenda de actos públicos, recorriendo varios poblados del estado Guerrero.

Algunos críticos y expertos en salud y usuarios de las redes sociales expresaron alarma al ver al presidente estrechar manos, abrazar y besar a sus seguidores, argumentando que estaba dando un mal ejemplo a la población.

"En plena pandemia, @lopezobrador_ sigue repartiendo y recibiendo besos y abrazos cuando los todos los gobiernos piden a sus conciudadanos tomar medidas de distanciamiento social, prohíben actos masivos y ordenan cuarentenas. ¿Y si se enferma?", escribió el usuario de Twitter @audelinomacario.

El coronavirus sumaba el lunes 174,119 personas infectadas en el mundo y al menos 6,684 víctimas fatales, según un recuento de Reuters.

(Reporte de Noé Torres, Editado por Manuel Farías)