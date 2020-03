Adamari López se hace la prueba de coronavirus por sospecha de contagio

Publicado el Lunes, 16 Marzo, 2020 - 15:16 (GMT-4)

La presentadora puertorriqueña Adamari López se ha puesto en cuarentena voluntaria y se sometió a la prueba de coronavirus por sospechas de un posible contagio.

"Adamari López no estará conduciendo por ahora Un nuevo día, pues dijo pública y recientemente que había estado cerca de alguien que posteriormente fue diagnosticado con el coronavirus", explicó la cadena de televisión.

"¡Hola mi gente linda! Gracias por estar al pendiente de mi salud. Estoy bien y por motivos de seguridad y solo por precaución me he realizado la prueba del coronavirus. De momento estoy esperando el resultado y tan pronto lo tenga se los compartiré", dijo en un video en sus redes.

Según varios medios locales, la presentadora estuvo en contacto con la esposa de Tom Hanks, la también actriz Rita Wilson, y ahora se encuentra aislada en su casa y esperando los resultados, luego de que la pareja de actores diera positivo al COVID-19.

La conductora permanecerá en casa a la espera de los resultados, siguiendo el protocolo establecido por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

Los seguidores de la boricua le han enviado muy buenos deseos y se han mostrado preocupados por su salud, pues Adamari ya ha atravesado varios episodios de enfermedad en el último año, uno de ellos una influenza que casi le cuesta la vida.

"Dios quiera y salga negativo, tú has sido una mujer guerrera y luchadora", "Espero que sea negativo, has pasado por mucho, no necesitas más", "Espero que todos salga bien", "Ay, cuando me enteré sentí un frío en el pecho, porque pensé en la situación que pasaste hace un tiempo, te deseo lo mejor", "Ada, deseo de todo corazón que la prueba te de negativa, cuídate mucho", comentaron algunos seguidores.