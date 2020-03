Gobernador de Florida se niega a establecer el encierro obligatorio en el estado

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 10:15 (GMT-4)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró el lunes que no ve necesario ordenar a los residentes del estado del sol que se queden en casa, una medida que sí se ha puesto en marcha en otros puntos del territorio estadounidense para evitar contagios de coronavirus.

"Si miras lo que sucedió en Nueva York, cuando dieron la orden de quedarse en casa ¿qué hizo la gente. Bueno, mucha gente huyó de la ciudad", dijo en una comparecencia reportada por Telemundo 51.

"No podemos cerrar todo y mantener a todo el mundo herméticamente cerrado. No es sostenible, no es algo que la sociedad va a aceptar", alertó.

En este sentido explicó que a pesar de los miles de contagios que hay en Florida, la situación en el estado neoyorquino es peor. DeSantis señaló que quería ver más resultados de las pruebas antes de poner en prácticas medidas más drásticas.

"Una de las razones por las que queríamos la prueba es para que realmente lo estemos haciendo con buenos datos. No quiero poner a alguien en una posición en la que algún hay tipo de orden y ellos cumplan, entonces sufrirán catástrofes financieras, problemas de salud", agregó.

"Si llega a ser necesario lo haríamos porque nuestra prioridad es la salud"

"Cuando le estás diciendo a las personas que se queden en casa, estás diciendo que cientos de miles de floridanos podrían perder sus trabajos. Si llega a ser necesario lo haríamos porque nuestra prioridad es la salud, pero no esté significa que (el virus) esté impactando cada esquina de nuestro estado", afirmó.

El gobernador defendió que hay 25 condados de Florida que no han tenido muchos casos de contagios. "Miami-Dade y Broward es donde está el mayor número de casos", defendió.

"Aquellas personas que tienen trabajo en un condado donde apenas hay casos, pues las posibilidades de contagio son mucho menores que si lo calculamos en Miami-Dade o Broward. Así que no creo que sea prudente y crearía un impacto muy fuerte", afirmó en referencia a ordenar que los ciudadanos se queden en sus hogares.

"Se trata de medida que nunca han sido aplicadas en la historia moderna de Estados Unidos y no sabemos cuál va a ser el impacto que van a tener. La mejor forma de detener esto es identificar qué personas está contagiada, con quién tuvo contacto y asilar a estas personas. Tampoco creo que poner un toque de queda masivo en todo el estado vaya a ayudar", especificó.

El representante de Florida insinuó que ordenar el confinamiento podría causar daños mentales a los ciudadanos. "Siempre hemos tenido con este tipo de situaciones problemas de drogas, y es uno de los problemas al ordenar algo así", señaló.

"Al final del día, vas a tener un grupo de personas que no van a cumplir y se van a poner a sí mismas primero. [Para] personas aquí en The Villages y la mayoría de las personas en todo el estado que son personas mayores, no necesita ningún mandato. Harán lo que se recomienda. Se protegerán a sí mismos", declaró.

Según informó el lunes el Departamento de Salud de Florida ya hay mil 227 casos de COVID-19, que en el estado ha dejado al menos 17 muertos. Los condados de Miami-Dade, con 278 infectados, y Broward, con 263, acumulan la gran mayoría de los casos.