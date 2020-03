"¡Hasta la vista compay!": El último adiós de los cubanos a Juan Padrón tras su muerte

Publicado el Martes, 24 Marzo, 2020 - 11:20 (GMT-4)

La noticia del fallecimiento del destacado guionista, ilustrador y director de cine cubano Juan Padrón no solo ha dejado un gran vacío en su familia, sino que también ha conmocionado al mundo del arte así como a amigos y seguidores de sus inolvidables trabajos.

Muchos son los cubanos que lloran su partida y que se han tomado un tiempo para recordarle como una de las figuras más importantes de la cultura del país. Alexis Valdés, Ivan Camejo, Ulises Toirac, Vladimir Cruz, Claudia Valdés o Michel Hernández, son algunos de los que le han dedicado a Padrón sentidas dedicatorias a través de las redes sociales, con las que han aprovechado para desde la distancia darle el último adiós al creador de Elpidio Valdés.

El humorista Ulises Toirac escribió: "Juan Padrón nos ha dejado más solos que el carajo porque se ha llevado con él la posibilidad de otra batalla de Elpidio, de otra aventura de simpáticos vampiros, pero nos deja al abrigo de todo lo que movió nuestro entusiasmo y alegría durante años de ingenio. Vaya a su hijo, amigo mío, y toda la familia, a sus amigos y a todos los cubanos mi más sincero y profundo pésame por esta pérdida".

El actor cubano Vladimir Cruz se despidió recordando algunos de sus más famosos trabajos: "Hoy se ha ido uno de los más grandes cineastas cubanos, creador de Elpidio Valdés, Vampiros en La Habana y una obra inmensa, llena de humor, simpatía, imaginación y cubanía. Gracias, querido Juan, por llenar la infancia de varias generaciones de cubanos, descansa en paz y Hasta la vista compay".

La actriz cubana Claudia Valdés le agradeció por haberle alegrado su infancia: "Hasta la vista compay. Gracias por alegrar mi infancia".

El humorista Ivan Camejo le dedicó un emotivo mensaje: "Juan Padrón nos ha dejado. Sus huestes mambisas y sus Vampiros en La Habana lo estarán acompañando ahora en ese viaje que haremos todos más tarde o más temprano. Yo prefiero recordarlo con la misma alegría que él nos regaló siempre, la que además le valió una vez un merecido Premio Nacional de Humorismo. Y decirle adiós desde el niño que fui, fascinado con aquellas películas que fueron una parte esencial de mi infancia. Y decirle: gracias".

El caricaturista Alen Lauzán dijo: "Cosas de genios. Hoy murieron dos grandes: Albert (Astérix y Obélix) Uderzo y Juan (Elpidio y María Silvia) Padrón. Grandes, descansen y gracias. PD: "Vampiros en La Habana", de Juan Padrón, sigue siendo mi película favorita".

El actor Roberto San Martín mostró su admiración hacia el desaparecido artista y se refirió a él como "nuestro Papá Noel": "Cuando era niño me aprendí de memoria esta escena. Aún me la sé. La repetía a diario en un pequeño disco de 45 r.p.m. Crecí buscando ser Elpidio (como casi todos) me encantaría creer que lo logré. Juan Padrón fue nuestro Papá Noel. Nunca lo conocí pero cada animado suyo era un regalo que venía de ese lugar desconocido donde se fabrican sueños y alegrías. Hoy se fue. Espero que donde esté siga creando para cuando nos reunamos poder seguir riendo y aprendiendo con sus dibujos. Hasta la vista compay".

El periodista cultural Michel Hernández añadió: "Ha muerto Juan Padrón, un gran hombre. Su animado insignia Elpidio Valdés acompañó a varias generaciones de cubanos y forma parte desde hace décadas de nuestra memoria afectiva. Su hijo, Ian Padrón lo nombró como El último mambí en un texto que resume todos los afectos que le profesaron y le profesan los cubanos. Hoy Cuba despide a uno de sus más grandes caricaturistas y realizadores, pero sobre todo le dice adiós a un hombre que fue bueno. Y eso se percibe en toda su obra desde que estrenó los animados de Elpidio y otros clásicos como Vampiros en La Habana".

El actor, humorista, presentador y director Alexis Valdés rindió homenaje a Juan Padrón con un extenso y precioso texto:

"Todos los cubanos estamos tristes. Ha muerto un cubano grande: Juan Padrón. Un hombre que inventó personajes e historias imaginarias que salieron de su genial cerebro y en los que llegamos a creer como si hubieran existido ¿Quién dice que Elpidio Valdés no existió? Yo no me atrevería. Tendría que tirar mi infancia a la basura para decir algo así. Elpidio Valdés no solo existió, sino que además fue (y es) uno de los héroes mambises más queridos de Cuba. ¿Quién no conoce a Palmiche, su hermoso y genial corcel y María Silvia esa cubana amorosa y guapa? ¿Y el general Resoplez quién me dice que no existió? ¿Y Los Vampiros en La Habana? No me vengan a decir que eso no es historia. Pero historia de la buena. No de esa que cuentan los vencedores. Sino de la que cuentan los poetas. Historia de la única que de verdad vale la pena. La que nos siembra por siempre carcajadas y lágrimas en el corazón.

Estamos tristes los cubanos, porque quizás el creador del cine cubano que nos dejó una mayor huella en nuestra vida, creemos que se ha ido. Pero no. No. Jamás. Lo que debemos entender y sentir y creer es, que los que nos salvaron la vida contándonos sus sueños nunca se van. Se quedan para siempre con nosotros como parte de nuestra historia. Quizás la mejor parte de nuestra historia. A la que regresamos cada vez que necesitamos volver a tener carcajadas y lágrimas en el corazón. Te queremos Juan. Es más, te adoramos, porque tú eres uno de los dioses de nuestra infancia. ¿Estás aburrido hoy? Ponte una de Juan Padrón. Santo remedio".

El humorista Javier Berridy se despidió enviando un mensaje de condolencia a su familia: "Se nos fue Juan Padrón, el hombre que con su ingenio y talento nos regaló tantos momentos de alegría en nuestra niñez a través de sus dibujos animados. Elpidio Valdés y Vampiros en La Habana aún son de mis preferidos. Mis condolencias para su familia y que su alma descanse en paz. Hasta la vista compay".