Ian Padrón sobre la muerte de su padre: “Me sorprendió mucho”

Ian Padrón sobre la muerte de su padre, la leyenda de la animación cubana Juan Padrón, y confesó que en su momento lo tomó de sorpresa.

“A mí me sorprendió mucho la muerte de mi papá. Mi papá había tenido varias veces cáncer, pero los había superado todo. En ese último caso lo que tenía era una neumonía, pero que pasa esa enfermedad te va deteriorando también tus defensas”, contó el cineasta y comunicador en el podcast Entre tú y yo de Los 3 de La Habana.

“Entonces a mi papá un catarro se le convertía en una neumonía, pero siempre salía de la neumonía y era como algo normal. Se metía ahí le metían antibiótico y salía, pero esta vez ningún antibiótico, de ninguna manera lograron parar la neumonía”, continúo.

Para Padrón los últimos días de su padre sucedieron de improviso.

“El 15 por la noche mi hermana me dice: ‘Mándale un mensaje a papi que está un poco desanimado’. Le mandamos un mensaje, fue un mensaje familiar, eso como un selfie, donde las niñas le decían ‘abuelo, no sé qué..’.”, relató.

“Y el 16 cuando me levanto por la mañana mi hermana me dice ‘Acaban de llevar a tu papá para terapia intensiva’ como intubado así. Y eso me sorprendió mucho porque yo había hablado con mi papá un día antes. Son esas cosas de la vida”, agregó.

“La muerte te sorprende, es algo que no veías venir rondando”, concluyó.

Juan Padrón murió el 24 de marzo de 2020 a los 73 años, tras varios días ingresado en terapia intensiva por una enfermedad pulmonar.

"'El último mambí' batalló durante 20 días y se va lleno de amor y tranquilidad", escribió en un conmovedor mensaje su hijo, al anunciar el fallecimiento.

"Te recordaremos siempre como el ser humano más simpático, humilde y genial que conoceremos en nuestras vidas. Gracias por Elpidio Valdés, por los Vampiros en La Habana y por sobre todo ser un padre y esposo tan noble y amoroso. ¡Hasta la vista, compay!", concluyó Ian entonces.

La memoria de su padre

Ian lleva años viviendo en Estados Unidos, donde conduce y dirige el programa de entrevistas y debates Derecho a Réplica, que se transmite por Internet, y que da voces a personalidades críticas con el régimen.

En diciembre de 2021, debatió en ese espacio con un cubano que le exigió en redes sociales "no desdorar la obra de su padre".

Padrón invitó a Elier Fernández Guerra, quien le envió una carta pública en la que le decía que el personaje de Elpidio Valdés “no te pertenece a ti, sino que es, o debe ser patrimonio inmaterial de Cuba y los cubanos por lo que representa para nosotros”.

La misiva de Fernández Guerra fue hecha a propósito del programa que hiciera Padrón con el diseñador gráfico Alex Bandrich para rechazar el uso de un dibujo de Elpidio Valdés en un texto del portal oficialista Razones de Cuba, en el que tildaron al cineasta cubano de ser un “propagandista complaciente” de personas “financiadas por Washington” que atacan al gobierno de la Isla.

En la carta pública a Padrón, Fernández Guerra le aseguró que no era como su padre, quien sí le “hizo honor a su apellido” y “aún hoy es, y será, un modelo para todas las personas que crecimos con su obra”.

“Por favor, te pido no desdores la obra de tu padre, porque sería muy burdo ponerle la voz de Media Cara al personaje de Elpidio Valdés, todos nos daríamos cuenta, sería muy evidente, y los cubanos no somos tontos”, añadió.

En respuesta, Ian le dijo “que debía primero limpiarse la boca para hablar de su padre”, y agregó que la obra de Juan Padrón se está pudriendo en Cuba.

"Los archivos de los máster de la obra de él se están perdiendo. Lo último que trató de hacer mi padre en vida, hace dos años, fue rescatar eso. Y lo único que recibió él y mi familia fue el desdén de las instituciones cubanas, que están dejando podrir toda la obra de Juan Padrón", recalcó.

