Ian Padrón responde a ataque de El Necio: “Es usted un mentiroso y un cobarde”

El cineasta cubano Ian Padrón respondió este miércoles a los señalamientos del vocero oficialista conocido como El Necio, a quien calificó de "mentiroso y cobarde" tras acusaciones en su contra sobre la supuesta restricción de los derechos de autor de la emblemática serie animada Elpidio Valdés, creada por su padre, Juan Padrón.

"Es usted abiertamente un mentiroso y un cobarde. Toda Cuba lo ve y lo sabe. Muestre una prueba de que yo he limitado en algo la divulgación de la obra de mi padre. No se invente excusas pedestres. NO huya más a mi invitación", escribió Ian Padrón en su perfil de Facebook, en respuesta directa a los comentarios de El Necio, cuyo nombre real es Pedro Jorge Velázquez, periodista oficialista y vocero del régimen cubano.

La polémica se desató luego de que Padrón retara públicamente al presidente Miguel Díaz-Canel y a "los defensores de lo indefendible" a un debate ante la opinión pública, en cualquier parte del mundo.

Ante esa publicación, El Necio comentó en redes que Padrón debía "devolverle al pueblo cubano el derecho a ver Elpidio Valdés" y lo acusó de haber restringido los derechos de autor de la obra, lo que, según él, impide que los niños cubanos puedan disfrutarla.

La acusación fue rápidamente desmentida por Ian Padrón, quien negó haber tomado ninguna acción que limite el acceso a la serie animada que su padre, considerado un ícono de la animación cubana, creó para varias generaciones de cubanos.

"Eso es una mentira como una casa también. Muestra una prueba de lo que dices. Igual no tienes nada en la bola ni en el corazón para aceptar un debate público. Tu respuesta es clásica de los cobardes y mentirosos que defiendes", sentenció el realizador.

El debate generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde varios usuarios salieron en defensa de Ian Padrón y denunciaron las condiciones de deterioro de las obras de Juan Padrón en los estudios del ICAIC.

"Los muñes de Juan Padrón no se ven porque se están destruyendo en los estudios del ICAIC, pregúntele a los directivos por qué", escribió Eddy Manuel Milanés en los comentarios.

Otros internautas cuestionaron la veracidad de los ataques de El Necio, al considerar irresponsable lanzar afirmaciones sin pruebas. "Es descabellado, y aún más alegar de manera ridícula que los niños cubanos no pueden verlo", expresó la usuaria Bel Yase.

El intercambio forma parte del creciente enfrentamiento en redes entre artistas, intelectuales críticos y figuras oficialistas, en un contexto de fuerte polarización y debate sobre los derechos de autor, la censura y la situación cultural en la isla.

del clásico de animación Vampiros en La Habana, de Juan Padrón, la cual será llevada a las pantallas de los cines en la isla. El material estuvo resguardado durante décadas por la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). Este miércoles trascendió que Cuba había recuperado una copia original

