Consejos para el aislamiento del coronavirus, de un astronauta que pasó un año en el espacio

Publicado el Jueves, 26 Marzo, 2020 - 16:03 (GMT-4)

El famoso astronauta estadounidense Scott Kelly publicó en The New York Times una guía práctica para enfrentar de mejor manera el proceso de aislamiento que atraviesan millones de personas en todo el mundo. Su aval es tremendo: Kelly estuvo casi un año en una misión espacial. Su hermano, Mark Kelly, es astronauta retirado también.

"Yo no era que debía respetar ningún confinamiento, es que no tenía a dónde ir", escribió el astronauta. "Quedarse encerrado en casa puede ser desafiante. Cuando viví en la Estación Espacial Internacional durante casi un año, no fue fácil. Sin embargo aprendí varias cosas durante el tiempo que pasé allá, que me gustaría compartir porque están a punto de volverse útiles de nuevo".

Kelly compartió ocho puntos esenciales que, según él, pueden hacerte más llevadero el aislamiento y la pérdida de contacto social.

1. Sigue un horario

"Seguir un plan te ayudará a ti y a tu familia a adaptarse a un entorno laboral y hogareño distinto", comienza el astronauta sus consejos.

Según cuenta, se planificaba todo su tiempo en la Estación Espacial, desde el momento en que despertaba hasta la hora de ir a dormir.

"A veces era una caminata espacial que podía durar hasta ocho horas; en otras ocasiones, se trataba de una tarea de cinco minutos, como echar un vistazo a las flores experimentales que estaba cultivando en el espacio". Pero, según él, todo lo planificaba más o menos en dependencia de un horario. "Te ayuda a combatir la sensación de rutina, te hace notar que sí haces cosas nuevas aunque sea en el mismo entorno".

Un elemento imprescindible es planificar el sueño. Cuando estás todo el tiempo en casa, puedes creer que son vacaciones permanentes. "Los científicos de la NASA estudian el sueño de los astronautas cuando estamos en el espacio, y han descubierto que la calidad del sueño se relaciona con la cognición, estado anímico y las relaciones interpersonales, que son esenciales lo mismo para una misión en el espacio que para una cuarentena en casa".

2. Toma pausas

"Cuando estás viviendo y trabajando en el mismo espacio durante muchos días, el trabajo puede invadir toda tu vida si lo permites", escribió el astronauta. "Me habitué a tomar pausas de manera deliberada, porque sabía que estaría allá arriba durante un largo tiempo, justo como la situación en que estamos ahora".

Según Kelly, obligarse a cambiar de tarea fue un método de higiene mental. Durante su carrera, estuvo 520 días en total en el espacio, 340 de ellos, de manera consecutiva en una misma misión.

"Ver películas por la noche, por ejemplo, o series, me ayudaba a salirme del entorno infinito en que me encontraba. Vi todas las temporadas de Juego de Tronos dos veces".

3. Sal de tus cuatro paredes

No estamos enfrentando una plaga letal que cubre todo rincón del planeta. Se trata de un virus contagioso, sí, pero con índices bastante bajos de mortalidad y no está posado en una flor a la espera de que abramos la puerta. Podemos salir afuera.

"Una de las cosas que más extrañaba en el espacio era poder salir, anhelaba la naturaleza. El color verde, el olor de la tierra fresca y la sensación del sol en mi rostro. El experimento con flores se volvió más importante para mí de lo que jamás habría imaginado", confesó Kelly.

"En esta cuarentena puedo/podemos salir afuera a pasear por el jardín sin un traje espacial. Vamos a hacerlo. Las investigaciones han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza es benéfico para nuestra salud mental y física".

Según este experto, caminar un poco cada día por el lago detrás de tu casa debe ser parte de tu cuarentena.

4. Necesitas un pasatiempo

Scott Kelly cree que debes encontrarte un hobbie favorito y explotarlo durante el aislamiento.

"Cuando estás encerrado necesitas un escape que no sea el trabajo ni el mantenimiento del entorno. Un simple libro tiene beneficios enormes. Un libro no te alerta de ninguna notificación ni te da la responsabilidad de abrir otra pestaña en un navegador, y eso es invaluable".

Según él, practicar o aprender un instrumento musical, hacer manualidades o algún proyecto de arte es vital. "Los astronautas se toman tiempo para todo esto mientras están en el espacio".

5. Escribe un diario

"La NASA ha estudiado los efectos del aislamiento durante años", explica el ex cosmonauta en el New York Times, "y ha descubierto el valor sorprendente de un diario".

"A lo largo de mi misión de un año, me tomé el tiempo de escribir sobre mis experiencias. No te limites a escribir lo que te ocurre, porque encerrado puede que todos los días hagas casi lo mismo. Cuenta lo que experimentas mediante tus cinco sentidos o escribe lo que piensas cada día. En el futuro te será maravillosamente útil poner en perspectiva esta experiencia única".

6. Toma tiempo para estar en contacto

El ex astronauta cuenta que incluso con una responsabilidad como servir de comandante a una Estación Espacial, jamás desatendió el contacto con sus seres queridos. "Siempre que podía, hacía videoconferencias con familiares y amigos".

En la cuarentena de tu casa, es más fácil que desde el espacio.

"El aislamiento es malo para nuestra salud mental y para nuestro sistema inmune. Hay que combatir eso. La tecnología nos hace más fácil estar en contacto, así que saca tiempo para hacerlo. Podría ayudarte a combatir el virus."

7. Escucha a los expertos

Según Scott Kelly, en su vida ha descubierto que la mayoría de los problemas no son tan complejos como la ciencia espacial. Sin embargo, dice, cuando sí lo son debes asesorarte solo con los expertos.

"En momentos desafiantes como el que estamos viviendo, debemos buscar el conocimiento de los que más saben, y seguirlos", afirma Scott Kelly. "Las redes sociales no verifican sus datos y pueden difundir desinformación de la misma manera que un apretón de manos transmite un virus".

Por esta razón, argumenta el astronauta, hay que seguir lo que dicen solo los expertos: "La Organización Mundial de la Salud, el Centro de Recursos sobre Coronavirus de la Universidad John Hopkins, por ejemplo, tienen excelentes portales de comunicación. Ahí debe estar tu fuente".

8. Todos estamos conectados

"Vista desde el espacio, la Tierra no tiene fronteras", nos recuerda este astronauta. "La propagación del coronavirus nos demuestra que lo que compartimos los seres humanos es mucho más poderoso que lo que nos mantiene alejados, para bien o para mal".

En consecuencia, aconseja Kelly, estar alejados por un tiempo puede ayudarnos a entender la maravilla que es tenernos cuando todo esto pase.

"Uno de los efectos secundarios de ver la Tierra desde la perspectiva del espacio es sentir más compasión por los demás. Por más indefensos que nos sintamos encerrados en casa, siempre hay cosas que podemos hacer por los demás. He visto a personas que leen a los niños por video, que donan su tiempo a organizaciones por internet, o que hacen mandados a ancianos vecinos con sistemas inmunes más débiles".

Según este hombre que venció el confinamiento en el espacio, los beneficios de la bondad son tan grandes para quien la recibe como para quien la ofrece.

"He visto a los humanos trabajar juntos para superar los retos más complejos que podamos imaginar", resume Scott Kelly sus consejos en el New York Times. "Sé que somos capaces de salir adelante esta vez si todos ponemos de nuestra parte y trabajamos en equipo".

"Ah, y lávese las manos con frecuencia", concluyó.