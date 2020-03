Cubana en cuarentena tras llegar de EE UU: "¡Qué más quisiera yo que abrazar a mi hija!"

Publicado el Viernes, 27 Marzo, 2020 - 12:33 (GMT-4)

Una madre cubana no pudo vivir este martes uno de los momentos más emotivos cuando una persona regresa a Cuba desde Estados Unidos o cualquier otro país: abrazar a su familia a la llegada al aeropuerto. No obstante, entiende la necesidad de la cuarentena para evitar un mayor brote de coronavirus.

"¡Qué más quisiera yo que abrazar a mi hija ahora mismo, pero sé que debo comportarme y estar aquí porque todo esto es por su bien y el de muchas personas. Se trata de tener conciencia individual", dijo Irma Ramírez Quiñonez al periódico estatal Juventud Rebelde.

Ella es una de los más de 40 pinareños que se encuentran en cuarentena tras arribar al territorio nacional esta semana.

No ad for you

Pese a no poder abrazar a su hija Dilayla y a su marido Pedro Alfredo al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, esta cubana espera pacientemente para reencontrarse con su familia.

"Me trasladaron directamente en una guagua hasta la Villa Internacional Aguas Claras, centro que en Vueltabajo está destinado a alojar a quienes llegamos de otros países. Aquí nos recibieron médicos y enfermeras, enseguida nos tomaron los signos vitales y nos llevaron hasta las cabañas, donde estaremos por 14 días", cuenta Ramírez.

Esta cubana detalla que en las instalaciones hay reglas muy estrictas para evitar el contagio de coronavirus como no salir de las cabañas, no poner el aire acondicionado para evitar complicaciones respiratorias y no usar los teléfonos colectivos.

Tanto ella como quien la acompaña en la habitación están en contacto con el exterior de las instalaciones por un celular. Ramírez agradece el tratamiento recibido desde la llegada al aeropuerto hasta en el sitio donde permanecerá en cuarentena unos 10 días más.

"Realmente me siento feliz porque no quisiera estar ahora mismo en la calle y hacer que corran riesgo mi hija, mi vecina o cualquier otra persona con la que me relacione", agregó a la citada fuente.

En Cuba hay 80 personas contagiadas con coronavirus hasta la medianoche de este jueves, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Hasta el momento solo dos –ambos extranjeros– han fallecidos por esta enfermedad que continúa sin cura.

Entre los 13 nuevos casos positivos de COVID-19 hay tres niños y dos adolescentes cubanos. "Todos estos casos tienen una situación estable, no tienen ninguna preocupación, no están graves", dijo el doctor Francisco Durán, jefe del Departamento de Epidemiología del MINSAP en la conferencia de prensa.

El menor de 18 meses contagiado con esta enfermedad evoluciona de manera favorable, agregó el doctor Durán.