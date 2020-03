Actriz de La Casa de Papel se pone la bata de enfermera para ayudar a combatir el coronavirus en España

Publicado el Sábado, 28 Marzo, 2020 - 20:08 (GMT-4)

La actriz española Clara Alvarado, conocida por interpretar a Ariadna en la popular serie de Netflix, La Casa de Papel, decidió ponerse la bata de enfermera y unirse a la batalla para vencer al coronavirus en su país.

Antes de comenzar su carrera como actriz tras graduarse de Arte Dramático, Clara estudió Enfermería alentada por sus padres –quienes también son enfermeros– que le dijeron que tuviera un plan b por si algún día no podía ejercer la actuación.

Y ese día llegó. En medio de la cuarentena no son muchas las personas que han podido mantener sus trabajos desde casa y, sin embargo, son muchas las manos que se necesitan para atender a los enfermos y salvar vidas.

No ad for you

"Decidí ponerme la bata la semana pasada. El martes o miércoles pasado ya vi que la cosa se estaba poniendo muy, muy fea, sobre todo en Madrid, y tengo muchas amigas enfermeras con las que estaba en contacto. Era muy consciente de la falta de personal sanitario y sentía la necesidad de ayudar y no ser espectadora", contó al periódico La Vanguardia.

La actriz demoró en dar el paso porque se graduó de enfermera en la Universidad Complutense de Madrid en 2012 y nunca ejerció la profesión. Clara quería realmente ser útil y no convertirse en un estorbo al acelerado ritmo en el que se trabaja en todos los hospitales del país debido al alto número de contagiados.

"Quería encontrar el lugar donde poder ayudar sin ser un estorbo. Tras muchas llamadas, lo encontré. Me explicaron que no era la única con falta de experiencia y que había cosas que sí podía hacer. Me vi segura porque me dieron mucha confianza y sentía una necesidad moral y ética de ponerme en primera línea", dijo.

Clara comenzó en un pequeño centro de la Comunidad de Madrid dedicado a la atención de personas mayores, ofreciendo cuidados paliativos y compañía a los pacientes, pero ya ha recuperado las habilidades aprendidas y está trabajando como una enfermera más.

"Hoy ha sido día de zafarrancho completo. Me he puesto el traje EPI completo y he usado el material disponible que hay. Y cuando digo disponible, me refiero a que no llega a ser el necesario. Hoy he hecho de enfermera total, nos apoyamos unas a otras porque desempeñamos todos los roles; mientras un compañero está dentro del box, otro asiste desde fuera", contó la actriz.

Clara atiende a muchas personas que, por edad y condiciones preexistentes, tienen altas probabilidades de morir. Les entrega dibujos y cartas de sus seres queridos y les sostiene la mano cuando el miedo los sobrecoge.

Además de su éxito en La Casa de Papel, Clara también ha participado en series como La que se avecina, Cuéntame cómo pasó y Acacias 38, y actualmente está en Playz-TVE en la producción Bajo la red.