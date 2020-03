Hugo Carvajal podría estar negociando su entrega a EEUU

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 08:17 (GMT-4)

El exjefe de inteligencia militar de Venezuela Hugo Carvajal está discutiendo su posible entrega con las autoridades estadounidenses, dijeron a Reuters tres personas con conocimiento del asunto, luego de que fiscales lo acusaron de narcotráfico, junto con el presidente, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios del país.

Carvajal está en España pero el paradero exacto del general retirado y aliado del fallecido líder venezolano Hugo Chávez se desconoce desde que un tribunal español aprobó en noviembre su extradición a Estados Unidos.

No está claro cuándo o si podría entregarse el exjefe de inteligencia a las autoridades estadounidenses, debido a que las conversaciones estaban en curso, dijeron las fuentes familiarizadas con la conversación.

Una persona conocedora del asunto dijo que las autoridades estadounidenses estaban en contacto con Carvajal a través de un intermediario no gubernamental que está intentando convencerlo de que se entregue, y que existía una “posibilidad de 50-50” de que tenga éxito.

El pasado sábado, la periodista venezolana Ibéyise Pacheco y la agencia Reuters publicaron que Carvajal habría acordado su entrega con la agencia de la droga (DEA) de Estados Unidos a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español

La abogada de Carvajal en España, María Dolores Argüelles, dijo a Reuters que no sabía de las conversaciones sobre su entrega. Según explicó la abogada al diario español ABC, no tenía conocimiento de este asunto más allá de lo publicado en prensa, lo que le llevaba a cuestionar la veracidad de la información, dado que ella forma parte del equipo jurídico que le representa en el proceso de extradición en la Audiencia Nacional y no ha sido informada. El diario español también intentó contactar con su hijo Hugo Peck, pero no respondió a los mensajes.

La esposa de Carvajal, Angélica Flores, también negó las negociaciones al diario El Independiente.

Funcionarios estadounidenses han buscado durante mucho tiempo a Carvajal, bajo la creencia de que si está dispuesto a cooperar, podría proporcionar información valiosa sobre las acusaciones contra Maduro y colaboradores por presunto tráfico de drogas.

El Departamento de Estado, la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. El ministerio de Justicia de España declinó opinar sobre el asunto.

Por lo pronto, ayer se supo que Carvajal se ha querellado ante el Tribunal Supremo español contra quien fuera juez de enlace de España en Washington, Jorge Carrera Domenech, por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias", al intentar influir" en su entrega a América con "al menos un magistrado" del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que decidió extraditarle.

La esposa de Carvajal, que firma la querella contra el magistrado Jorge Carrera Domenecq en su nombre con un poder legal denuncian que el magistrado catalán, consejero jurídico de la embajada de España en Washington, interfirió con al menos uno de los magistrados de la Audiencia Nacional que decidiría sobre su extradición para asegurarla

El también general venezolano en condición de retiro Cliver Alcalá llegó el viernes a Estados Unidos desde Colombia, custodiado por agentes de la DEA​. Alcalá está en la lista de acusados que incluye al mandatario venezolano.

El Gobierno de Estados Unidos acusó el jueves de narcotráfico a Maduro, Alcalá, Carvajal y a más de una decena de altos funcionarios venezolanos, en la última escalada en una campaña de presión del gobierno del presidente Donald Trump destinada a sacar del poder al líder venezolano.

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, anunció los cargos contra Maduro, quien ya enfrenta sanciones del gobierno de Trump, como parte de un conjunto de medidas para presionar su salida del poder.

Carvajal ha negado reiteradamente las acusaciones de haber ayudado al tráfico de cocaína a Estados Unidos.

Desde que salió de Venezuela, Carvajal denunció a Maduro y brindó su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

El militar retirado prófugo en España fue arrestado por la policía española en abril de 2019 a pedido de las autoridades de Estados Unidos, pero el máximo tribunal del país europeo inicialmente dictaminó que debía ser puesto en libertad y negó su solicitud de extradición. El tribunal revocó esa decisión en noviembre.

(Con información de Reuters)