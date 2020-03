Italia registra la mayor cantidad de altas en un día

Publicado el Lunes, 30 Marzo, 2020 - 15:06 (GMT-4)

Italia registró una cifra récord de pacientes recuperados de coronavirus en un día, al informar de 1.590 nuevas altas hospitalarias, según el último balance ofrecido por Protección Civil italiana.

Con estos, el número de recuperados asciende hoy a 14.620 en la nación europea, de acuerdo con los más recientes datos que comunicara el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli.

Sin embargo, las cifras de contagios no son tan halagüeñas, pues este lunes Italia superó la barrera de los 100.000 casos confirmados de coronavirus, al registrar 101.739 positivos. El número de muertes llegó a 11.591.

Los fallecimientos a causa del brote han vuelto a subir en las últimas 24 horas, y se mantienen a un ritmo similar al pasar de las 756 registradas el domingo a las 812 nuevas en un día.

Italia es ahora el segundo país en el mundo con mayor cantidad de personas contagiadas con coronavirus, después de Estados Unidos, donde este lunes se reconocen 153.246 casos positivos a las pruebas de COVID-19, y 2.828 muertes hasta el momento.

En el país europeo, los 1.648 nuevos contagios son la cifra más baja registrada desde el pasado 9 de marzo.

Entre los infectados, 27.795 personas se mantienen hospitalizados, 3.981 en la UCI (solo 72 más que el domingo), mientras que el 58% de los pacientes permanecen aislados en sus casas con síntomas leves o sin manifestación alguna de la enfermedad.

De igual modo, trascendió en el balance presentado por Borelli, que Lombardía sigue siendo con diferencia la región más afectada, tras acumular 42.161 casos confirmados y 6.818 muertes.

A esta región le siguen Emilia-Romaña y Véneto, con 13.531 casos y 8.724 casos respectivamente. En fechas anteriores, Lombardía recibió un grupo de 50 profesionales de la salud cubanos que apoyarían en la contención del brote.

“Las indicaciones que me llegan es que vamos por el buen camino, mantenemos esa línea [del gráfico] que ya no sube, que no está aún bajando, pero no está aumentando. Es la cosa positiva que vemos con interés, atención y esperanza”, resaltó, no obstante, el gobernador de Lombardía, Attilio Fontana, en otra rueda de prensa.

Aun así, Andrea Crisanti, un destacado científico italiano, expresó que las medidas adoptadas por el país parecían no estar surtiendo efecto, ante lo cual sugirió que debía cambiarse la estrategia y establecer centros para separar a las personas con supuestos síntomas de sus familias.

Italia cuenta ya cerca de tres semanas de confinamiento, pero en los últimos tres días las infecciones nuevas han seguido fluctuando entre las 5.000 y 6.000 por día.

La mayor cifra de muertes en un día fue registrada el viernes pasado, al informarse de 919 decesos.

“¿Se está haciendo alguien la pregunta de por qué seguimos viendo infecciones pese a todas estas medidas restrictivas? ¿Se están preguntando si todas estas personas enfermas en casa están infectando a otros miembros de sus familias?”, apuntó Crisanti.

“En nuestra opinión, las infecciones están ocurriendo en casa”, añadió.

Las complicaciones resultantes del coronavirus han causado la muerte de casi 38.000 personas en el mundo. Un total de 766.336 contagios se reportan a nivel global.

A pesar de las adversidades se han visto casos esperanzadores en la misma Italia, donde recientemente una anciana de 102 años pudo superar la enfermedad y volver a su hogar en la localidad de Fanano.

La mujer es además la primera persona curada de coronavirus en la ciudad de Módena sin necesidad de ningún tratamiento antirretroviral.

El periodista y presidente de la Región de Liguria, Giovanni Toti, dijo que la paciente era “un ejemplo de cómo todo el mundo se cura, independientemente de la edad”.

“¡La vida de cada uno de nosotros es preciosa, incluida la de nuestros abuelos por los que estamos luchando todos los días, no sin dificultad!”, añadió.