Migrantes cubanos detenidos en Nuevo México dicen que ICE viola reglas de higiene y distanciamiento por coronavirus

Publicado el Martes, 31 Marzo, 2020 - 14:24 (GMT-4)

Migrantes cubanos en el Centro de Detención del condado de Cibola, Nuevo México, denunciaron que el ICE los mantiene hacinados en cuartos de hasta 24 personas, lo cual viola la medida sanitaria del distanciamiento social para prevenir el coronavirus.

Yulian Llerena, quien se encuentra bajo custodia del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), afirmó que comparte con otros 23 detenidos una habitación donde no pueden mantenerse a más de 6 pies de distancia el uno del otro y entran en contacto físico, informó el diario local The New Mexican.

En una entrevista con el rotativo, el cubano aseguró que los reclusos tienen miedo y no reciben productos de higiene como gel antibacterial, ni pueden limpiar las celdas con desinfectante.

"No hay higiene aquí. No nos traen productos químicos para la limpieza, no traen papel higiénico, nada", aseguró el migrante, quien se quejó, además, de la falta de información en ese centro sobre la evolución de la pandemia.

The New Mexican confrontó al ICE, pero sus voceros dijeron que los comentarios de Llerena no eran ciertos, y señalaron que la instalación de Cibola estaba siguiendo las normas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

"Las acusaciones hechas sobre las condiciones en el Centro Correccional del Condado de Cibola son absolutamente falsas, y además el personal de Cibola no ha recibido ninguna queja", agregó un funcionario de ICE.

A pesar de las declaraciones del ICE, otros migrantes entrevistados por separados coinciden con la versión de Llerena. Así lo confirma el testimonio de Juan Carlos Peña Pavón, un solicitante de asilo cubano de 51 años que también está detenido en Cibola.

"¿Qué distancia? Estamos en riesgo", dijo el detenido, y agregó que los reclusos obtienen información sobre la pandemia gracias a un televisor que está dentro de las instalaciones, porque los guardias no les han dado ninguna información adicional o pautas sobre cómo mantenerse saludables.

"Preguntamos cómo están las cosas afuera, y dijeron que no saben", afirmó Peña Pavón, y confirmó la versión de su compatriota de que no cuentan con productos de higiene adecuados.

El rotativo comenzó las indagaciones en los centros de detención para migrantes de Nuevo México luego de conocerse la semana pasada que un inmigrante dio positivo por COVID-19 en una prisión de Nueva Jersey.

Ante esa situación, un juez federal en Nueva York ordenó el jueves a ICE liberar a 10 detenidos con condiciones médicas crónicas que podrían hacerlos vulnerables al virus y se encontraban alojados en Nueva Jersey.

En los centros de detención para migrantes se encuentran recluidos miles de cubanos en espera de las cortes para la solicitud de asilo político.

Sin embargo, la administración de Donald Trump ha arreciado su política de deportaciones, y el pasado 6 de marzo CiberCuba conoció que habían sido regresados a la isla a 1.327 cubanos durante los primeros cinco meses del año fiscal 2020, cifra que marca una escalada sin precedentes en el retorno forzoso de personas a la nación caribeña.

Las estadísticas entregadas por el ICE a CiberCuba, indican un crecimiento exponencial de las deportaciones a Cuba desde el período fiscal 2019, cuando se estableció un récord histórico de 1.179 cubanos devueltos, un promedio de 8 por día.