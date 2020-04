Portaaviones estadounidense tiene más de un centenar de infectados de coronavirus

Publicado el Miércoles, 1 Abril, 2020 - 10:02 (GMT-4)

El Pentágono no ha autorizado de momento la evacuación del portaaviones estadounidense Theodore Roosevelt, afectado por más de un centenar de casos de coronavirus entre los tripulantes.

Brett Crozier, capitán del buque, escribió una extensa carta pidiendo autorización para aislar al grueso de sus 5 mil tripulantes en tierra para salvar vidas, lo cual sacaría al navío fuera de circulación.

En el memorándum a los altos mandos de la Armada, Crozier insistió en que el contagio de coronavirus está avanzando entre la tripulación.

No ad for you

"No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir. Si no actuamos ahora estaremos fallando en cuidar adecuadamente de nuestros activos más valiosos, nuestros marineros", dijo el capitán de la Armada en el documento, citado por Associated Press.

Crozier pidió poder poner en cuarentena a casi toda la tripulación en tierra firme, y subrayó que se corre "un riesgo innecesario" si todos se quedan a bordo. El barco está anclado en la isla de Guam, en Micronesia, a unos 2 mil kms al este de Filipinas

Dijo que los marineros se han estado trasladando del barco a habitaciones en tierra firme, pero precisó que muchos de los lugares disponibles fuera del barco son lugares para cuarentenas de grupos, y ya dos marineros alojados en un auditorio dieron positivo al virus.

Mientras tanto, altos mandos de la Armada discutían este martes cuál es la mejor forma de responder a la solicitud.

"No creo que hayamos llegado a este punto", dijo el secretario de Defensa, Mark Esper, a quien CBS consultó sobre la eventual evacuación del portaaviones. Dijo que se está "enviando mucho equipo y asistencia al portaaviones en Guam" así como "refuerzos de personal médico", y precisó que ninguno de los marineros está gravemente enfermo.

El secretario interino de la Fuerza Naval, Thomas Modly, le dijo por su parte a la cadena CNN que harán lo posible para “hacer ajustes en la marcha” y cuidar a los marineros en el portaaviones.

"La clave es asegurar que tengamos un equipo de marineros que puedan mantener todas las funciones críticas del barco, asegurarse que están sanos, y luego traerlos al barco mientras podemos limpiarlo y desembarcar a la otra tripulación”, explicó.

Para frenar el brote y prevenir muertes, Crozier dijo que hay que ser metódicos, mover a la mayoría de la tripulación fuera del barco, aislarlos y limpiar minuciosamente el barco.

En su opinión, un 10 por ciento de la tripulación tendría que quedarse en el navío para asegurar el barco, operar los sistemas críticos y limpiar todo.

En Asia, la presencia de un portaaviones es clave para lo que el Pentágono califica de cambio fundamental para combatir insurgencias en el Medio Oriente. Eso significa, principalmente, un enorme enfoque en China, incluyendo la militarización de áreas en conflicto en el Mar del Sur de China.

El Pentágono dijo que el número de casos entre los militares había alcanzado 673 el martes por la mañana, un incremento de 104 casos en relación con el día anterior.