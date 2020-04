Cubanos varados en Guyana piden ayuda al gobierno de Cuba

Publicado el Sábado, 4 Abril, 2020 - 10:29 (GMT-4)

Más de 200 cubanos han quedado varados en Guyana con la crisis humanitaria que desencadenó el coronavirus.

Han dirigido su solicitud de ayuda a los medios de prensa cubanos, al Estado y a las aerolíneas responsables de sus pasajes, pero no reciben respuestas y el tiempo avanza.

Se encuentran en una situación sumamente compleja pues los vuelos a ese país están cancelados desde el 21 de marzo. Para muchos pagar un billete de regreso sería imposible pues el período de estancia extra, producto de la crisis, supuso el gasto de sus ahorros.

"Los cubanos que están en Guyana por favor nadie se acuerda de ellos. Somos más de 200 y estamos desesperados, sin dinero, con niños, ancianos… Alguien que haga algo," pide una cubana en la red social Facebook.

Actualmente muchos están a expensas de sus hospederos y dependiendo de ayuda humanitaria que reciben de ciudadanos de Guyana o de cubanos radicados allí.

Aseguran que la Embajada de Cuba ha recogido los datos de contacto con la promesa de que llamarán cuando surja una oportunidad, pero tal cosa no llega y la situación se hace cada vez más insostenible.

Algunas personas han quedado varadas con niños a su cargo y cuando se termine el poco dinero que les queda no saben cómo podrán pagar hospedaje y alimentación. Temen ser echados a la calle y no tener donde pasar esta crisis sanitaria.

La mayoría de estos cubanos quedaron atrapados fuera de Cuba tras viajar a Guyana para hacer trámites migratorios o compras.

Este país latinoamericano es uno de los pocos que no exige visado a los ciudadanos de Cuba. A Guyana viajan muchos cubanos para presentarse en las entrevistas consulares y solicitar visa a Estados Unidos. También para hacer compras de todo tipo, como ropa, calzado, herramientas, piezas de repuesto de automóviles, entre otras cosas que luego se venden en la isla.

Al momento de cerrarse la frontera cubana el Estado puso una regulación que implicaba abandonar toda la mercancía a quienes viajaron al exterior para hacer este tipo de compras. Algunas personas eligieron aguardar un momento futuro para volver a Cuba.

Sin embargo, este no es el caso de la mayoría de quienes ahora reclaman ayuda del gobierno cubano. Aseguran que se encontraban haciendo trámites y que han quedado atrapados en condiciones inhumanas. Solo desean volver a sus hogares en Cuba.

“Yo vine a Guyana por trámites migratorios. Teníamos vuelo de regreso por Copa el día 28, pero el último avión salió el 21 de marzo. Dice el embajador que muchos no se quisieron ir por tema paquetes que no los dejaron montar y decidieron quedarse. Ese no es mi caso. Ando con mis dos sobrinas una de 7 y otra de 10 años”, asegura una cubana en Guyana que prefiere no dar su nombre.

El diario Granma informó el pasado 21 de marzo que alrededor de 480 cubanos que se encontraban en Guyana podrían regresar de manera segura a Cuba, en vuelos programados desde el 20 al 26 de marzo. Sin embargo, más de 200 cubanos aseguran que siguen allí.

La crisis por el coronavirus ha dejado atrapados a miles de personas fuera de su territorio nacional. Es una situación humanitaria sumamente compleja.