Trump recomienda llevar la máscara por el coronavirus, pero dice que él no la usará

Publicado el Sábado, 4 Abril, 2020

El presidente de Estados Unidos, Donad Trump, dijo en una comparecencia pública que no piensa usar mascarillas para protegerse del coronavirus, una medida que no es obligatoria, aunque no descartó que lo haga.

"No me veo llevando una" dijo el mandatario norteamericano ante los medios de prensa este viernes tras anunciar las regulaciones oficiales se adoptaron en el país.

Las mascarillas pueden ser de tela para el uso en público, detalla la indicación, aunque Trump recordó que era una recomendación de cumplimiento voluntario.

La Organización Mundial de la Salud señala que el uso de mascarillas no proporciona por sí sola suficiente protección y deben tomarse otras precauciones igualmente importantes. La mascarilla se debe combinar con una buena higiene de las manos y otras medidas de prevención y control de las infecciones para evitar la transmisión del COVID-19 entre personas

Las declaraciones de Trump tienen lugar en medio de la compleja situación que vive Estados Unidos con el coronavirus. Este país es el que mayor número de casos confirmados. Hasta este sábado el país tiene 277 mil 985 y con 7 mil 146 muertes.

Los estados de Nueva York y Nueva Jersey son los dos grandes focos del virus. En Nueva York solicitan personal sanitario y para ello habilitaron varios números telefónicos.

La cantidad de muertos en esa ciudad norteamericana supera ya el número de fallecidos que hubo tras el derrumbe de las Torres Gemelas. En solo 24 horas se registraron 562 decesos, mientras que el gobernador Andrew Cuomo advirtió de que la gente "va a morir en el corto plazo". La causa de esta advertencia es existe déficit de ventiladores y camas de hospital.

En el mundo el coronavirus afecta más de un millón de casos y la cantidad de muertos asciende a más de 58 mil. Los países con mayor índice de morbilidad son China, Italia y España.