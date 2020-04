Médicos cubanos viajarán a Angola para tratar enfermos de coronavirus

Publicado el Sábado, 4 Abril, 2020 - 19:42 (GMT-4)

Sendos grupos de especialistas cubanos, pertenecientes a las provincias de Camagüey y Granma, viajarán a Angola para atender a enfermos de coronavirus.

Los dos colectivos forman parte de la brigada Henry Reeve, que el régimen cubano prepara para enviar a Angola, según la agencia oficialista Prensa Latina.

“Vamos a tener médicos cubanos de las especialidades más importantes, incluyendo cuidados intensivos y neumología, salud pública, virología y enfermedades infecciosas”, dijo la ministra de Salud de Angola, Silvia Lutucuta.

Angola ha reportado dos muertes por coronavirus y un total de siete infectados, que han sido aislados y se verifican sus contactos en fechas recientes, indicó la titular de Salud.

El gobierno angoleño ha prohibido, a través de un decreto presidencial, los eventos públicos de cultos religiosos, culturales, recreativos, deportivos, políticos, asociados, turísticos, privados y cualquier otro que implique grandes aglomeraciones.

Otro grupo de galenos cubanos de la provincia de Granma, viajará en próximas fechas a Angola, según la prensa local.

Varios países caribeños como Jamaica, San Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y Nieves (San Kitts y Nevis), solicitaron la asistencia sanitaria al gobierno de Cuba.

También los especialistas cubanos han llegado hasta regiones con mucho más alto índice de contagios y mortalidad a causa del brote, por ejemplo, la de Lombardía en Italia.

El miércoles, Javier Nart, eurodiputado y representante del grupo político Renew Europe, advirtió a autoridades españolas y europeas del problema ético al contratar médicos cubanos al considerar que estos se hallaban “en situación de servidumbre”.

“Realmente, [los médicos cubanos] son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja”, explicó.

Asimismo, subrayó que el régimen de La Habana confiscaba a los médicos entre el 75 y el 90% de sus ingresos, al tiempo que hizo énfasis en la ignorancia de la comunidad internacional respecto de los modos en que funcionan las misiones cubanas.

“Me he dirigido a Josep Borrell y le he puesto en comunicación lo que está ocurriendo en Italia y Francia. En este último caso, para para sus posesiones ultramarinas de Guadalupe y Martinica, etcétera. Y en Andorra, que es un país no comunitario, pero que tiene unos acuerdos con la Unión Europea”, expuso Nart.

De momento, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó este sábado el diagnóstico de 19 nuevos casos positivos de coronavirus en la Isla, aumentando el total de pacientes con ese diagnóstico a 288.

Hasta este sábado se reconocen en el archipiélago 3.343 personas hospitalizadas, 15 recuperados y 6 fallecidos por el brote, originado en la ciudad china de Wuhan.

Otras 18 mil 314 personas se mantienen bajo vigilancia sanitaria en sus hogares, por los servicios de Atención Primaria de Salud. En ocasiones anteriores, las autoridades han asegurado que cuentan con la cobertura médica y las instalaciones necesarias para enfrentar la pandemia en la Isla, a pesar de que a muchos cubanos preocupa la escasez de medicamentos que enfrenta el país actualmente.