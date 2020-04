La emotiva sorpresa de Jennifer Aniston a una enfermera contagiada de coronavirus: le regala 10 mil dólares en comida

Publicado el Lunes, 6 Abril, 2020 - 08:54 (GMT-4)

Los trabajadores de la salud son los grandes héroes de la batalla contra el coronavirus, ya que son ellos los que luchan desde primera línea de batalla para contener la enfermedad arriesgando su propia salud. Ese es el caso de Kimball Fairbanks, una enfermera de Utah (Estados Unidos) que tras dar positivo en al COVID-19 se ha tenido que aislar de sus dos hijas, de cuatro años y 18 meses.

En medio de su propia batalla contra la enfermedad, la sanitaria ha recibido una emocionante sorpresa de parte de Jennifer Aniston que seguro no olvidará nunca.

La enfermera estaba siendo entrevista por Jimmy Kimmel en su show a través de una vídeo llamada cuando entró Jennifer Aniston en pantalla y se produjo el encuentro virtual entre ellas. La protagonista de Friends no pudo evitar expresarle su agradecimiento de corazón por la valentía y esfuerzo y se deshizo en halagos hacia ella.

"Hola cariño, es un placer conocerte. Solo puedo decirte que Dios te bendiga a ti a todos los que están ahí trabajando. Ni siquiera sé cómo expresar mi gratitud por todo lo que estáis haciendo y por poner en riesgo vuestra salud. Eres simplemente fenomenal", le saludó.

Pero además de sorprenderla con su aparición, Jennifer Aniston no se quedó de brazos cruzados ante la complicada situación que está viviendo la enfermera, quien desde semanas no ve a sus hijas para no contagiarlas y ha tenido que estar encargando comida a domicilio al no poder cocinar.

La actriz le hizo un gran regalo: una tarjeta con 10 mil dólares para que pueda canjear por comida a domicilio. Pero no se queda ahí, porque la misma tarjeta que le entregó a Kimball Fairbanks también se la dará a sus compañeros de hospital.

Sin duda, un gran gesto por parte de la actriz hacia los profesionales de la salud, quienes se enfrentan diariamente a la pandemia.

Además de esta aportación, Jennifer Aniston donó hace unas semanas un millón de dólares para la lucha contra el COVID-19 y durante esta crisis sanitaria no ha parado de aplaudir la increíble labor del personal sanitario ante la difícil situación a través de sus redes sociales, donde ha expresado su admiración hacia los trabajadores de la salud.