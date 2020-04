Cubano alerta a Díaz-Canel de que el desorden del Hospital Calixto García puede agravar la crisis del coronavirus

Publicado el Miércoles, 8 Abril, 2020 - 10:24 (GMT-4)

Un cubano envió una carta al gobernante Miguel Díaz-Canel en la que le pide que ponga fin a la situación de falta de higiene, abandono y maltrato que existe en el hospital Calixto García, donde no se están tomando las medidas orientadas para frenar el coronavirus.

El denunciante, nombrado Manuel Cepero, es un actor, escritor y poeta cuyo padre está ingresado en ese recinto, concretamente en la sala 3 del pabellón de cirugía Weiss A.

“Mi padre, al que he visto toser (¡cómo no verlo!), como a otros pacientes, sin que esto cause el mayor asombro ni, al parecer se cerciore algún médico”, relató Cepero.

El autor del texto subrayó que ni siquiera el propio personal médico cumple las mínimas medidas de prevención adoptadas para prevenir el contagio por coronavirus.

“No hay nadie que, como se debería, esté recordando a los que entren al pabellón usar la solución clorada; los enfermeros no usan el nasobuco (el que estaba hoy desde que llegué a las 3 hasta que me fui a las 7 pm, nunca lo usó…)”, detalló.

“Intercambian cigarros; había un líquido rojo en el suelo, al parecer sangre, cosa que es un gran riesgo en estos tiempos, o sea, los suelos no se limpian como un hospital en esta y en cualquier ocasión amerita. (…) No hay agua, al menos en ese pabellón”, precisó.

La misiva fue publicada íntegramente en el muro de Facebook del joven cubano Mauricio Mendoza, residente en España.

Según describió Cepero, cuando trató de quejarse a la recepcionista, esta le dijo que no había ningún directivo, pese a que otro trabajador le había dicho que el director sí estaba, y lo amenazó con llamar a la policía.

“Otro incidente fue la llegada, a las tres de la madrugada de hoy, de un señor que trajeron inconsciente y borracho (defecado y orinado). Lo ingresaron en el mismo cuarto de mi padre y no lo cambiaron (con una ropa que yo mismo le traje de mi casa pues allí no había) hasta las 11 de la noche. ¡20 horas estuvo el hedor en esa sala, para nada limpia, en medio de una pandemia que ha matado a tanta gente!”, lamentó.

“Señor presidente, si llega a leer esta historia, que no es única, le pido tomar medidas para evitar aún más el brote y posibles contagios. Todo cuidado es poco ante las nuevas formas del monstruo que trae a la amarga muerte. Señor, ¿no cree que si se cuida a los afectados y se descuida (por no conocimiento, claro, pero descuidados) a los ingresados de otras enfermedades, se está corriendo el riesgo de un resbalón que sería funesto?”, recalcó.

No son pocos los cubanos a los que les preocupa que las pésimas condiciones higiénico-sanitarias de muchos hospitales de la isla, sumado a la falta de medicamentos y de test de diagnósticos, podrían influir en el avance del coronavirus del país, donde hasta el momento se han reportado 396 casos positivos y 11 muertes.

La atención de salud en Cuba es actualmente un completo desastre, no solo por el deterioro material y la escasez de recursos, sino también por la desidia del personal que labora en hospitales y policlínicos.

Recientemente, varios pacientes del Hospital Clínico Quirúrgico Doctor Miguel Enríquez, conocido también como la Benéfica, en La Habana, denunciaron la presencia de cucarachas, ratones y piojos en la institución.

Una de ellos fue Yudit Interñan, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y el propio centro tuvieron que cortarle todo el pelo y quitarle los piojos para poder entrarla al salón de operaciones.