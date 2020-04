Ulises Toirac sobre el coronavirus en Cuba: "Lo que más me temía, sucedió"

Publicado el Miércoles, 8 Abril, 2020 - 10:22 (GMT-4)

El humorista Ulises Toirac lamentó la subida en los enfermos de la enfermedad causa por el coronavirus en Cuba.

"Y lo que más me temía todos estos días, sucedió", asegura Toirac en una publicación en la página de Facebook donde critica la indisciplina de los cubanos y su falta de percepción de riesgo ante el contagio de la COVID-19.

"Si van a hablar de irresponsabilidades por la gente que hizo la fiesta de Ciego de Ávila, espero también de las irresponsabilidades de todas las fiestas", pidió en la citada red social.

Además de esta, Toirac enumeró otras "cientos de fiestas... ¡Miles!" como que las guaguas sigan llenas, las aglomeraciones en las colas y "los centros de trabajo en los que no hay privacidad y los salones son colectivos", donde es imposible mantener las distancias de seguridad de más de un metro para evitar el contagio.

"Si la gente ve que de todas maneras se tiene que montar en una guagua... ¿por qué no va a hacer una fiesta el fin de semana?", agregó.

En Cuba la cifra de enfermos de la COVID-19 hasta este martes se acerca a las 400 personas, de las que lamentablemente fallecieron 11, según los datos del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Según las autoridades cubanas, el país ya entró en la fase de "trasmisión autóctona limitada" de esta pandemia. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aclaró que esta etapa es "cuando se confirman casos en los que no se ha podido establecer nexo con viajeros procedentes de zonas afectadas y están limitados a conglomerados pequeños en localidades o instituciones del país".

Por su parte, Toirac aseguró que "no es un juego, no es como el cuento "Ahí viene el lobo"... cientos de países (sobre todo una decena) están para demostrar lo contrario. No es una amenaza sin fundamentos. Ni siquiera es una amenaza. Es un hecho".

El actor agregó que "ni en Cuba ni en Bangladesh" la gente sigue las orientaciones si no van acompañadas de sanciones en consecuencia con el momento. Hasta este fin de semana, la policía detuvo a 56 personas por propagación de epidemia y desobediencia, así como procesaron a 136 por los delitos de actividad económica ilícita, receptación, especulación y acaparamiento.

Este fin de semana el artista se sumó con un video a quienes piden quedarse en casa para frenar el brote de coronavirus.

A través de las redes sociales lleva tiempo pidiendo a la gente que tome conciencia ante el coronavirus. "Es hora que la gente tome conciencia y sepa que si le va a dar y que con su cubanísima forma de conducirse está poniendo en juego su vida, la de su familia, la de sus conocidos e incluso del desconocido que pase cerca o le de la mano", afirmó.

Toirac fue uno de los tantos cubanos que criticaron la promoción del país como "destino turístico seguro" cuando se tenían evidencias del contagio en otras muchas naciones.