Camila Acosta: "Prefiero quedarme en Cuba y tratar de mejorar mi país para que los jóvenes no tengan que emigrar"

La periodista independiente cubana Camila Acosta, que en los últimos meses ha recibido amenazas, multas y ha sido detenida, aseguró que su futuro pasa por quedare en Cuba y tratar de mejorar el país.

La reportera de Cubanet explicó que algunas personas no entienden por qué no aprovechó y se quedó en el extranjero. "Seré el patito feo de mi generación, pero yo prefiero quedarme en Cuba y tratar de mejorar mi país para que los jóvenes no tengan que emigrar o ver el exilio como única salvación", aseguró este viernes en un post publicado en su perfil de Facebook.

En este sentido mostró su deseo de que Cuba sea un país "al que todos quieren ir" y "no del que todos quieren escapar".

"Pese a la represión, yo soy feliz porque, por decir lo que pienso; soy más libre que 11 millones de cubanos. Es más, si la dictadura no me reprimiera, me sentiría ofendida", explicó.

Acosta defendió que su proyecto de vida no pasa por vivir bien, "si no en hacer bien mi trabajo y cumplir con mi responsabilidad histórica como joven cubana".

"Mi mayor miedo es que un día mis hijos me cuestionen por haber sido cobarde, por no haber enfrentado la dictadura de mi tiempo, por no haber hecho algo por Cuba. El juicio de la historia dirá si me equivoqué o no", afirmó.

El pasado 8 de abril la periodista independiente cubana denunció que el Gobierno estaba utilizando la pandemia del coronavirus para incrementar el acoso hacia ella.

Según denunció, el pasado martes por la noche cuatro médicos se presentaron en la casa donde reside, en el municipio Playa, La Habana; tras haber sido notificados de que sufría supuestos síntomas respiratorios agudos.

"Tenían mi nombre y dos apellidos e incluso mi número de celular, pues me llamaron antes para que les abriera la puerta; me dijeron que habían recibido la denuncia de un vecino. Paradójicamente, nadie en el vecindario me conoce, así que mucho menos van a saber mi número de teléfono", relató.

El pasado 11 de marzo ya fue víctima de amenazas por parte de un agente de la Seguridad del Estado que le advirtió que podía ser su peor pesadilla. "Te quitas, te vas del país o me convierto en tu peor pesadilla", dijo el oficial.

Tras las amenazas se entregó a las autoridades presentándose en la estación de Zapata y C. Dos días antes fue detenida cuando cubría en el Vedado una protesta cívica por la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara.

Desde aquel arresto denunció que la policía política estaba llamando a sus familiares para amenazar con una condena de uno a tres años por el presunto delito de "evasión".