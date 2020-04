Así suena "Mamacita", lo nuevo de Ozuna, Black Eyed Peas y J. Rey Soul

Publicado el Viernes, 10 Abril, 2020 - 13:32 (GMT-4)

¡Black Eyed Peas está de vuelta! El legendario grupo ha vuelto a la carga con un nuevo sencillo en el que están muy bien acompañados por uno de los artistas más populares de la música latina: Ozuna. Además también cuentan con la participación de J. Rey Soul, la nueva integrante de la agrupación.

Mamacita es el nombre de la pegadiza canción que ha sido estrenada este mismo viernes 10 de abril en compañía de un colorido videoclip en el que vemos a todos los artistas desenvolverse en una mansión.

Sin duda, Mamacita promete ser todo un éxito de plataformas con sus pegadizos ritmos. Y es que con la combinación de letra en inglés, sonidos bailables y el particular estilo del Negrito de Ojos Claros en una misma canción, todo apunta a que sonará y mucho durante las próximas semanas en las casas de todo el mundo para levantar el ánimo y ponernos a bailar.

Esta no es la primera vez que Black Eyes Peas colabora con un artista urbano, ya el año pasado se unieron a J Balvin para revivir uno de los grandes éxitos de los años 90, Rhythm Of The Night.

El resultado de su unión fue RITMO, un tema que ha dominado las listas de éxitos internacionales en los últimos meses y cuyo videoclip está a punto de alcanzar los 600 millones de reproducciones en Youtube. ¿Pasará lo mismo con Mamacita?

Cabe destacar que en el año pasado también lanzaron una canción con la brasileña Anitta bajo el título de eXplosion, un tema en homenaje al festival Rock in Rio. Y es que parece que la agrupación estadounidense sabe muy bien que los ritmos latinos triunfan y se siente muy cómoda colaborando con los máximos exponentes del género urbano.

¿Y a ti? ¿Qué te parece lo nuevo de Black Eyed Peas y Ozuna?