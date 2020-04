Critican a Mariela Castro por su preocupación por el “maltrato de Donald Trump al pueblo de Estados Unidos”

Publicado el Sábado, 11 Abril, 2020 - 14:30 (GMT-4)

La hija del exdictador cubano Raúl Castro, Mariela Castro Espín, ha vuelto a encender las redes sociales con una publicación en la que asegura que siente pena por lo que el pueblo estadounidense está sufriendo debido a la pandemia de coronavirus.

En una publicación en su cuenta de Twitter, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba acusó al presidente norteamericano Donald Trump de seguir “maltratando a su pueblo”, justo cuando más atención necesita este de su mandatario.

“¡Que desastre! Me duele el pueblo estadounidense. Trump sigue maltratando a su pueblo cuando más atención necesita de su presidente. Covid-19. Cuba salva”, tuiteó Castro Espín.

Sus palabras provocaron indignación en muchos internautas, quienes le achacaron que se fijara en los problemas de Estados Unidos y no en los de su país, donde la llegada del coronavirus solo ha agudizado la difícil subsistencia de los cubanos de a pie.

“Preocúpese del país donde usted vive y de la miseria de su pueblo”, contestó el usuario de Twitter cubanolibre46.

El tuitero identificado como Gregorio escribió: “Mire para su casa y no la del vecino, su casa está sucia, con basura en la calle; en su casa su pueblo pasa hambre y se abalanzan sobre la comida porque llega poco; en su casa no hay agua ni luz, en su casa se ve venir una tragedia enorme por no cerrar fronteras. ¿No le duele eso?”

Por su parte, la usuaria llamada Amapola la calificó abiertamente de cínica. “Criticando a Donald Trump, como si los dirigentes en Cuba fueran tan generosos con el pueblo. Llevan 61 limpiándose con el periódico Granma, el pan sigue racionado y en vez de avanzar van para atrás”.

“Mariela... ¿y tu padre dónde está?... Cuando más lo necesita el pueblo cubano, tu padre está escondido y no da la cara”, comentó Taoro.

El pasado domingo Mariela Castro levantó polémica en internet, tras enviar condolencias a “todas las personas que en el mundo han perdido a sus seres queridos” por el coronavirus, sin referirse a la situación en su país.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la sobrina del fallecido Fidel Castro solo lamentó la actual crisis en España, un país que “le duele especialmente”, y que lleva en su corazón “por estrechos vínculos culturales, afectivos, amistosos y familiares”.