Piden no contratar a médicos cubanos a la Diputación de Soria

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió a la Diputación de Soria, España, en una misiva, que no contratara médicos de la Isla, luego de que la administración de esa localidad europea manifestara la voluntad de reforzar su sistema sanitario con profesionales de la salud antillanos, para la lucha contra el coronavirus.

Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH, escribió una carta abierta dirigida al presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, donde le planteó sus inquietudes sobre el personal médico del archipiélago, al estar sometido a condiciones de explotación laboral por parte del régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.

Desde la sede de la organización en Madrid, compuesta por españoles y cubanos, González Raga expresó su solidaridad con la grave situación que padece Soria y toda España por el COVID-19, pero recordó que su condición como grupo de derechos humanos no permitía aprobar la contratación de brigadas médicas enviadas por el gobierno cubano.

“Manifestamos nuestro deseo de que se adopten todas las medidas necesarias, técnicas y humanas, para contener rápidamente la expansión de la pandemia en esta querida zona de nuestro país”, subrayó.

“Entendemos sus preocupaciones, que son lógicas dada la gravedad del momento”, dice el texto poco después.

Sobre la incorporación de los galenos cubanos, apunta: “Dicha solución vulnera los derechos fundamentales y ha sido cuestionada por Naciones Unidas, gobiernos de diferentes países y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la explotación laboral a la que el régimen cubano somete a los médicos enviados al exterior”.

“Como seguramente usted conoce, el gobierno de Cuba confisca aproximadamente hasta el 90 por ciento del salario que otros gobiernos abonan en concepto de colaboración médica. Incluso, antiguos profesionales que consiguieron huir de Cuba, han interpuesto demandas judiciales contra la Organización Panamericana de la Salud por participar y avalar tal sistema de semi-esclavitud”, agrega, dirigiéndose a Benito Serrano.

“En este sentido, hemos pedido por carta al Gobierno de España que busque las vías más efectivas para que los cientos de médicos cubanos y venezolanos residentes en España y Europa, que han mostrado disposición en tal sentido, puedan incorporarse inmediatamente a los hospitales y centros donde se combate el virus”, señala.

“En Europa existe suficiente potencial de profesionales sanitarios de estas nacionalidades, pendientes de su ingreso al sistema. Ésta es la mejor opción, dada la creciente incidencia del coronavirus en Cuba y las preocupantes condiciones del sistema de salud en la isla. El gobierno cubano ha enviado personal a diversos países, lo que deja en situación crítica a los hospitales de la isla”.

Por estos días se ha llamado la atención sobre la propaganda política del régimen al enviar trabajadores sanitarios desde la Isla, a riesgo de que el país, con el personal disponible, no pueda afrontar un crecimiento de la pandemia como el que se ha estado evidenciando tras los últimos reportes, los cuales revelan que Cuba actualmente presenta más casos confirmados y fallecidos que otros países cercanos en la geografía como Costa Rica.

Sin embargo, las autoridades cubanas han seguido enviando brigadas médicas a distintas regiones del mundo, incluyendo Lombardía, en Italia, donde la COVID-19 ha imprimido una de las mayores huellas de mortalidad.

La carta de González Raga también hace referencia a las declaraciones del eurodiputado Javier Nart, dadas a conocer a principios de mes.

“Realmente, [los médicos cubanos] son muy útiles, y la verdad es que hacen un gran trabajo. Pero a mí no me preocupa el gran trabajo, sino las personas. Y, en este caso, también le diría que los negros de los ingenios azucareros en Cuba hacían un gran trabajo, pero eran esclavos. Por lo tanto, el problema no es ese gran trabajo, sino las condiciones en las que se trabaja”, sostuvo Nart entonces.

“Si lo único que nos importa es que cuiden de nosotros, aunque quien cuida de nosotros no tiene absolutamente ningún derecho y se violan sus derechos laborales y humanos, me parece que es de un cinismo repugnante”, aseguró.

Hasta este sábado, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó 56 nuevos casos de coronavirus en Cuba. En total ascienden a 620 los pacientes diagnosticados con COVID-19 en la isla, mientras que los fallecidos aumentaron a 16.

Casi el total de los nuevos pacientes identificados con la enfermedad (55) son de nacionalidad cubana. De ellos, 46 fueron contactos de casos confirmados previamente. En total, según el MINSAP, permanecen ingresadas 2415 personas.