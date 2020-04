Nicaragua: la excepción mundial en medio del coronavirus

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 06:29 (GMT-4)

Con un presidente desaparecido hace más de un mes, celebraciones públicas, un total desprecio por las normas de distanciamiento social y estadísticas desmentidas incluso por su aliado político, el régimen cubano, Nicaragua se ha convertido en la excepción radical dentro de la lucha global contra la pandemia de coronavirus.

En medio de las celebraciones de Semana Santa, el gobierno nicaragüense ignora todas las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y alienta activamente a sus ciudadanos a ir a la playa, hacer fiestas públicas y disfrutar de las vacaciones.

La última aparición pública del presidente Daniel Ortega fue el 12 de marzo. Desde entonces, se han multiplicado las especulaciones sobre su desaparición, y muchos se preguntan si está bajo aislamiento, hospitalizado o incluso muerto. No ha habido ninguna notificación oficial sobre su ausencia.

La vicepresidenta Rosario Murillo, quien también es la esposa de Ortega, ha estado recibiendo llamadas de los medios, mientras que tres ministras de Salud supuestamente monitorean la situación sanitaria.

El Gobierno ha asegurado que el virus no se propagará en el país porque “el sistema de salud nicaragüense es público y no privado”, y ha defendido la idea de que se trata del “el ébola de los ricos”, y que a los pobres no puede contagiarlos. Murillo incluso ordenó redoblar las actividades de su Plan Verano 2020.

Si bien el país ha registrado solo nueve casos de COVID-19 y una muerte, los expertos dicen que esto se debe a la falta de pruebas. "Si solo haces algunas pruebas, solo obtendrás algunos resultados positivos", dijo Josefina Bonilla, doctora y experta en salud pública en la capital del país, Managua.

El gobierno nicaragüense se ha negado a cerrar tiendas, negocios, estadios y fronteras, ignorando todas las pautas de la OMS. El último vuelo internacional despegó de la capital, Managua, el 7 de abril, mientras que las fronteras de Nicaragua están abiertas, los vuelos internacionales se han suspendido en otros países.

El gobierno también patrocinó manifestaciones políticas, incluida una marcha a través de la capital, "Amor en la época de COVID-19", para mostrar su apoyo a las personas infectadas en todo el mundo, y puso a niños a recibir cruceros cargados de turistas.

Según informa hoy el diario El País, las autoridades sanitarias han ordenado a los doctores no usar equipos de protección como mascarillas, alegando que causan “alarma entre los pacientes”. Simpatizantes sandinistas incluso han llegado a agredir a personas en las calles porque usan mascarillas y guantes de látex. Varios ciudadanos han denunciado que las estructuras partidarias en los barrios “los espían”, y luego mandan a trabajadores sanitarios a explicarles que “no es necesario usar protección”

El Ministerio de Salud del país continúa insistiendo en que aún no han alcanzado la etapa de transmisión comunitaria como los otros países latinoamericanos, que están en bloqueo parcial o total. Incluso se han permitido bloquear proyectos de prevención, como el que propuso el obispo Rolando Álvarez en Matagalpa, unas de las principales ciudades del norte de Nicaragua, “El Minsa me acaba de notificar que no puedo llevar adelante el proyecto de los Centros de Prevención Médica, ni siquiera el call center. Quiero dejar constancia ante el pueblo que nosotros como diócesis quisimos trabajar por la salud de nuestro pueblo y no nos han permitido”, denunció el religioso en Twitter.

En cadena nacional, la misma vicepresidenta Murillo criticó la iniciativa de Álvarez, lo acusó de “hacer teatros” y dijo que sus planes eran “enfermizos y decadentes”.

Diversas organizaciones internacionales han expresado su preocupación por esta falta de acción del gobierno hacia la pandemia.

“Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas. Nos preocupan las pruebas, el seguimiento de contactos y [y] la notificación de casos. También nos preocupa lo que vemos como prevención y control de infecciones inadecuados [en Nicaragua] ”, dijo la Dra. Carissa Etienne, directora de Pan American Health, una organización internacional de salud pública.

Los líderes de los países vecinos también han expresado su preocupación por la reacción irresponsable del gobierno nicaragüense y las posibles consecuencias de la medida. En una reciente entrevista con CNN, Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, dijo: "Estamos preocupados por su enfoque, porque las recomendaciones de la [Organización Mundial de la Salud] son para el distanciamiento social". Costa Rica ha reportado 595 casos positivos y tres muertes hasta el momento.