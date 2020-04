La respuesta de Eliécer Ávila a los que dicen desde Cuba que en Estados Unidos "la cosa está mala"

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 15:40 (GMT-4)

El opositor cubano Eliécer Ávila lanzó a modo de ironía una especie de respuesta a los que dicen desde Cuba que en Estados Unidos "la cosa está mala".

Al postear fotos de un filete de carne de res y una olla con arroz congrí, Ávila pudo el siguiente comentario:

CUBA: Niño aquí dicen que aquello está bien malo.

EEUU: mmm ok, ta bien ...

El post de Eliécer Ávila ha despertado todo tipo de comentarios, desde los que critican el régimen de la Isla y su actuar hasta a los que les parece fuera de lugar un post con estas fotos.

"El régimen tiene una campaña brutal desde Cuba para desacreditar las informaciones que estamos haciendo circular los cubanos libres de afuera", dijo un cubano.

"El objetivo de los medios castristas cubanos siempre ha sido meter miedo a los cubanos y meterle más cuentos que los hermanos Grimm y las mil y una noche juntos. Como cuando Ricardo Alarcón dijo que los cubanos no podían viajar porque se formaba una trabazón con el cielo lleno de aviones", comentó otro.

Por otra parte, una cubana le dijo a Ávila: "Te admiraba. Pero esto ya me parece una burla. No todos pensamos que allá están mal. Hay muchas personas con sentido común. Y esta pamplina que has publicado no me da ninguna gracia. Que te aproveche".

Este comentario de Eliécer Ávila, al parecer, llega luego de las muchas alusiones por parte del gobierno cubano, los medios de prensa estatales y de personas a fines a este que sostienen que a Estados Unidos la situación epidemiológica con el coronavirus se les fue de las manos, convirtiéndose en el epicentro de la enfermedad, una cuestión que desde Cuba manipulan a su favor para hacer política.

Uno de estos casos fue la hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, quien encendió las redes sociales con una publicación en la que asegura que siente pena por lo que el pueblo estadounidense está sufriendo debido a la pandemia de coronavirus.

Mariela Castro también acusó al presidente norteamericano Donald Trump de seguir “maltratando a su pueblo”, justo cuando más atención necesita este de su mandatario: “¡Que desastre! Me duele el pueblo estadounidense. Trump sigue maltratando a su pueblo cuando más atención necesita de su presidente. Covid-19. Cuba salva”, tuiteó.

Fueron muchos las críticas que atrajo Castro Espín con su comentario, el cual tiene toda la intención de desacreditar políticamente a Estados Unidos.

Sus palabras provocaron indignación en muchos internautas, quienes le achacaron que se fijara en los problemas de Estados Unidos y no en los de su país, donde la llegada del coronavirus solo ha agudizado la difícil subsistencia de los cubanos de a pie.

“Preocúpese del país donde usted vive y de la miseria de su pueblo”, contestó un usuario.

No es la primera vez que Eliécer Ávila hace un comentario en el que sale a relucir la carne de res, un alimento que los cubanos rara vez tienen a la mesa.

"El premio por una hora de trabajo para el que gana el salario mínimo legal en Florida. (Nada que ver con un profesional). “Emanciparnos nosotros mismos, con nuestros propios esfuerzos”... A cocinar se ha dicho!!!", dijo al postear bandejas con carne de res en la red social Facebook.