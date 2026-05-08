Cubanos quieren transición hacia un modelo capitalista, revela encuesta de alcance inédito

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El 80.1% de los cubanos apoya que la isla transite hacia un modelo capitalista de democracia liberal y economía de mercado, según los resultados finales de una encuesta de opinión pública que cerró el primero de mayo con 41,658 respuestas, el mayor esfuerzo colectivo de medición de opinión pública cubana hasta la fecha.

La encuesta fue lanzada el 24 de abril por una coalición de más de 20 medios digitales independientes cubanos, entre ellos El Toque, CiberCuba, El Estornudo y Rialta, a través del sitio encuestascuba.net.

El 58% de los participantes respondió desde Cuba —24,211 personas— y el 42% restante desde el exterior, identificados por geolocalización anónima.

Los datos sobre el modelo político son contundentes: sumando quienes apoyan la democracia liberal de mercado (80.1%) y quienes prefieren un sistema mixto (10.6%), más del 91% respalda algún tipo de cambio estructural profundo. Solo el 0.2% considera que el socialismo es el modelo adecuado y debe mantenerse tal como está.

El rechazo al sistema vigente se extiende a todas las dimensiones medidas. El 99% de los encuestados se pronunció a favor de eliminar el Partido Comunista como partido único, el 94% se declaró «muy insatisfecho» con el gobierno y el 95% indicó que la ciudadanía no tiene ninguna influencia en las decisiones del régimen.

Miguel Díaz-Canel obtuvo una valoración promedio de 1.11 sobre cinco, con el 93.7% de los encuestados asignándole la nota mínima. Cuando se preguntó por figuras del gobierno cubano con desempeño favorable, la respuesta más frecuente fue: «Ninguno sirve para nada».

Entre los principales problemas de Cuba identificados por los encuestados destacan la falta de libertades civiles y políticas (82.2%), la ineficiencia e inmovilismo gubernamental (74.8%) y la crisis económica y escasez de bienes básicos (52.7%).

Un dato especialmente significativo redefine el debate sobre las sanciones estadounidenses: solo el 4.7% identifica el embargo como el principal problema del país, mientras que el 46.6% lo apoya como mecanismo de presión para el cambio democrático.

Entre las figuras internacionales con valoración favorable, los encuestados mencionaron con mayor frecuencia a María Corina Machado, Javier Milei y Nayib Bukele. Entre los referentes de la oposición cubana, destacaron Amelia Calzadilla y Eliecer Ávila.

El régimen respondió con dos acciones simultáneas: bloqueó el acceso a la encuesta desde la isla durante el período de recolección y publicó el 28 de abril un artículo en el diario oficial Juventud Rebelde titulado «La encuesta, la IA y la manipulación», que acusaba a los medios participantes de ser «financiados por el Departamento de Estado» y de usar algoritmos de forma manipuladora.

Los resultados de esta encuesta no son un fenómeno aislado. La encuestadora independiente CubaData ya documentó en mayo de 2024 que solo el 3% de los cubanos se consideraba firmemente socialista y que el 85.9% deseaba un cambio hacia un modelo más abierto, cifras que la consulta de 2026 confirma y amplía con una muestra sin precedentes.

El sitio encuestascuba.net anunció que el informe final completo se publicará próximamente: «La encuesta sobre perspectivas políticas y sociales en Cuba ha cerrado. Resultados agregados y anónimos. Próximamente publicaremos el informe».