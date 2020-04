Angel El White, excantante de Cubanito 20-02, protesta por escasez de agua en La Habana

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 17:29 (GMT-4)

El músico cubano Angel El White, ex cantante del grupo Cubanito 20-02, salió a las calles de Guanabacoa, en La Habana, a protestar por la escasez de agua en su barrio, donde los vecinos no reciben el servicio desde hace 10 días en medio de la pandemia del coronavirus.

Estamos en el medio de una pandemia, ¿qué quieren, que la gente se muera aquí?, dijo enojadísimo el artista, quien trasmitió una directa a través de Facebook con nasobuco y vestido de santo, donde muestra la indignación de sus vecinos y de su familia por la situación extrema que están viviendo.

"Llevo 2 horas llamando a la empresa de Acueducto y nadie me responde, yo tengo 4 niños en la casa, yo soy un artista y llevo rato tirado en el piso tratando de sacar agua de una cisterna" en el medio de una pandemia, relató.

"Entonces te dicen que te laves las manos y con qué. Mi hijo está llorando, pidiéndome agua y no tengo agua para darle", explicó, mientras se oía el llanto del pequeño.

De acuerdo con Angel El White, hace 10 días Acueducto y Aguas de La Habana enviaron una pipa con agua sucia para el barrio, pero actualmente no queda de ella ni para bañarse.

"No es cuestión de política, es que mis hijos no tienen agua", expresó, al tiempo que dijo que no hay condiciones para que la gente cumpla con las medidas de prevención del coronavirus.

También hizo referencia a un reciente video de otra cantante cubana, Dianelys Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa de Cuba, quien explotó en redes sociales por la falta de agua que hay en Lawton, municipio Diez de Octubre, donde vive con su familia.

"En Lawton no hay agua ahora, que alguien me diga cómo mantenemos la higiene en casa y en las dichosas escuelas que tanto insisten en no cerrar", dijo la cantante en sus redes sociales. "No hay agua ni para bañarse ni para cocinar ni para tomar ni para nada", afirmó la artista.

Otro vecino del músico confirmó que llamó a la empresa estatal de Aguas de La Habana para decir que los residentes de Guanabacoa se iban a tirar para la calle por la falta del líquido, y allí le respondieron que "hicieran lo que quisieran".

El video de Angel El White termina con el sonido de calderos golpeados por sus vecinos en señal de protesta frente a la escasez, mientras se ve un carro de la empresa Aguas de La Habana que se estaciona a unos 100 metros de la vivienda pero no da ninguna respuesta.

En varias partes de la capital cubana la población enfrenta una severa crisis de abasto de agua en medio de la pandemia del coronavirus.

“Me dicen que hay que lavarse las manos con agua y jabón abundantes, mantener limpia la meseta de la cocina, lavar bien todos los alimentos y la ropa en cuanto regresamos de la calle… Pero el agua no me alcanza”, se lamentó hace unos días una vecina de La Habana Vieja, uno de los municipios más afectados por la sequía.

Actualmente la situación del agua en Cuba afecta a más de 513.000 personas quienes reciben el servicio cada 10 o 15 días a pesar de la pandemia de coronavirus.

Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), el agua no llega regularmente a 469.000 personas en el occidente cubano, 23.000 en la zona central y 21.000 en el oriente.

La crisis se debe al impacto creciente de la sequía, y a las precarias condiciones de los embalses y del sistema de abasto nacional, explicaron las autoridades.

Pero la escasez tiene nerviosa a la población del país porque coincide con el aumento de los casos confirmados de COVID-19 en la isla caribeña, donde se reportan 766 casos.