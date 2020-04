En la provincia cubana de Villa Clara hay 27 niños con coronavirus

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 15:18 (GMT-4)

El director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología en Villa Clara, Neil Reyes Miranda, informó que en esa provincia central cubana hay 27 niños contagiados con el nuevo coronavirus.

"Ya registramos 27 niños con la enfermedad", afirmó el doctor según un Tweet publicado por el diario local Vanguardia.

"Menos Sagua y Quemado de Güines, el resto de los municipios de #VillaClara reportan casos COVID-19", explicó Reyes Miranda.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Defensa en esa provincia del centro de Cuba, Yudí Rodríguez Hernández, dijo a la emisora radial local CMHW que el control sanitario en carreteras y límites con otras provincias debe ser riguroso, así como las pesquisas médicas en los barrios.

"Sigue siendo muy peligroso el impredecible comportamiento del coronavirus, pues cada día son más las personas sin ningún síntoma que resultan casos positivos a la COVID-19", afirmó.

Este martes, en su reporte matutino, el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó que de 40 nuevos casos de coronavirus en Cuba hay 2 niñas de 11 y 8 años.

La pequeña de 11 años es residente de Marianao, provincia La Habana; y la otra menor reside en Madruga, provincia Mayabeque.

Al menos 83 menores de 16 años han resultado positivos al COVID-19 en Cuba desde el pasado 11 de marzo cuando se reportaron los primeros casos de la enfermedad en la isla.

Algunos de ellos ya han recibido el alta médica y han podido regresar a sus hogares, como Analía Cabrera Sánchez, de 7 años, que estuvo entre los primeros menores confirmados positivos por COVID-19.

Sobre el alto número de menores de edad diagnosticados con coronavirus en la isla, el Dr. Francisco Durán, epidemiólogo del MINSAP, explicó a la prensa este fin de semana que los niños suelen evolucionar mejor que los adultos al nuevo virus.

"Los niños no es que no sean susceptibles de padecer la enfermedad... lo que (ellos) en la evolución de la enfermedad generalmente no pasan al estado de grave y mucho menos al estado de crítico", afirmó.

Sin embargo, destacó que algunos con patologías previas pueden ser especialmente vulnerables.

El experto precisó que todos los menores en Cuba mantienen una evolución favorable. "Es mucho más benigna... No ha tenido complicaciones ninguno", señaló el especialista.

Actualmente se encuentran ingresados en hospitales cubanos para vigilancia clínico epidemiológica 2 mil 501 pacientes. La Atención Primaria de Salud vigila a otras 7 mil 167 personas se vigilan en sus hogares.