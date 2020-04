39 trabajadores de la salud en cuarentena en Baracoa por sospechas de coronavirus

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 14:48 (GMT-4)

Un total de 39 trabajadores del sector de la salud se mantienen aislados en un centro de Baracoa, provincia de Guantánamo, por sospechas de coronavirus.

Todos son asintomáticos y permanecen en la Escuela Pedagógica Félix Varela, en San Luis, junto a otros 26 casos para observación médica, según medios oficialistas locales.

"Este domingo Baracoa confirmó tres nuevos casos positivos al coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la COVID 19", informó Yonel Jardines Toirac, director del Centro de Higiene, Epidemiología y Microbiología del municipio guantanamero.

Los nuevos enfermos se encuentran bajo vigilancia por ser contactos directos de un caso confirmado con anterioridad, el primero en la zona, quien mantiene una evolución clínica estable.

Se trata de Jorge Luis Vernier, un ciudadano cubano de 60 años que había regresado de una estancia en La Habana en la que se realizó una cirugía y se encontraba convaleciente. Su diagnóstico fue confirmado el 9 de abril.

En el centro de aislamiento del Ministerio de la Construcción, situado en Cabacú, se ingresaron 18 casos sospechosos a partir de la investigación epidemiológica.

Por otro lado, Jardines Toirac informó además que las autoridades sanitarias del territorio decidieron el traslado de tres niños menores de 18 meses y una gestante hacia la provincia de Guantánamo por pertenecer a grupos vulnerables, al tiempo que se vigila de forma estricta a 59 viajeros nacionales que permanecen en sus hogares, y a nueve pacientes ingresados en el Hospital Municipal con infecciones respiratorias agudas.

De acuerdo con el funcionario, en el territorio se realizaron 445 test de prueba rápida y se tomaron 92 muestras para prueba de coronavirus en tiempo real (PCR), de las cuales 22 resultaron negativas, mientras se estudian 27 en el Laboratorio de Virología de Santiago de Cuba.

Hasta este lunes se confirmaron cuatro positivos por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) en Baracoa, que acumularon más de un centenar de contactos, indica la Agencia Cubana de Noticias.

Las autoridades revelaron que, en total, se encuentran bajo vigilancia sanitaria 117 viajeros nacionales, de ellos 60 de otras provincias del país y de ser necesario están disponibles 28 capacidades de alojamiento para sospechosos en nuevos centros de aislamiento, a la vez que se trabaja en el acondicionamiento de otras.

Jorne Arnel Lorente, sub director general de Salud Pública en Guantánamo, mencionó que se han aplicado medidas como la restricción del libre acceso al municipio, lo cual significa que no se no se permitirá la entradas y salida por ninguna de las vías de ingreso, a excepción de casos muy justificados o en función de traslado de recursos de logística.

En los puntos de control previstos, se desinfectarán los vehículos y personas y se aislará el mayor número de contactos a partir de su identificación y se procederá a la higienización del total de viviendas en las zonas de residencia de los casos confirmados.

Funcionarios del MINSAP revelaron este martes en rueda de prensa que el país presentaba 40 casos nuevos de coronavirus, lo que elevaba el total a 766.

De igual modo, trascendió que hay 2.501 pacientes ingresados, 21 han fallecido y 132 personas han recibido el alta médica desde que comenzó la epidemia. Otras 7.167 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, precisó que todos los nuevos contagiados son cubanos. 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17.

Asimismo, se conoció que, de los 766 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 599 presentan una evolución clínica estable. Nueve pacientes están en estado crítico y tres están reportados como graves.