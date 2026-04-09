CADECA celebra primera operación de remesas: "Servicio rápido y seguro"

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CADECA realizó su primera operación de remesa en efectivo en dólares en una sucursal de Guantánamo y lo celebró en sus redes sociales, describiendo el servicio como "rápido y seguro" y asegurando que "ya está llevando tranquilidad y cercanía a las familias cubanas".

El anuncio se enmarca en una medida más amplia comunicada este martes por la Financiera CIMEX S.A. (Fincimex), que informó que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse en efectivo en dólares directamente en las oficinas de CADECA en todo el país, "desde el mundo entero, en minutos".

El miércoles, Fincimex publicó el listado completo de sucursales habilitadas en las 15 provincias del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, donde la medida ya tiene tres puntos de cobro: la ciudad cabecera, Baracoa y el centro comercial Guantánamo II.

Para cobrar, el beneficiario debe presentar su documento de identidad y el código indicado en la notificación de pago.

Fincimex aclaró que si la remesa fue enviada a pagar en efectivo, solo sería pagada en esa modalidad, aunque ofrece la opción de depositar el monto en la tarjeta Clásica, producto financiero en dólares de la entidad.

Captura de Facebook

La reacción ciudadana en redes sociales fue mayoritariamente escéptica. "Eso es una trampa. Dentro de unos días no tendrán efectivo", escribió un usuario.

Otro reclamó: "Digan el porcentaje que cobran, hasta ahí llega la emoción". Una usuaria de Matanzas reportó que en esa provincia "no han dado la orden y no hay efectivo".

Varios comentarios exigieron información que CADECA no proporcionó en su publicación: el procedimiento exacto desde el exterior, las comisiones aplicadas y las plataformas habilitadas.

Un usuario respondió por su cuenta: "Se envía dinero por tocopay.com, se cobra en dólares en efectivo y si usted quiere lo deposita en Clásica o Tropical".

El anuncio llega en un contexto de severa contracción de los canales formales de remesas, que han caído un 70% respecto a 2019, cuando alcanzaron aproximadamente 3,700 millones de dólares.

Tras las sanciones de la administración Trump contra Orbit S.A. en enero de 2025, Western Union suspendió indefinidamente sus envíos desde Estados Unidos a Cuba en febrero de ese año, y Cubamax hizo lo propio en abril. Más del 95% del flujo migró entonces hacia canales informales.

Fincimex opera bajo control directo de GAESA, el conglomerado militar que domina sectores estratégicos de la economía cubana, señalado formalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020.

Analistas estiman que el 74.3% de cada 100 dólares que ingresan a Cuba por remesas se retiene vía impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible, con márgenes de hasta 240% sobre el precio de mercado.