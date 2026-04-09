CADECA celebra primera operación de remesas: "Servicio rápido y seguro"

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CADECA realizó su primera operación de remesa en efectivo en dólares en una sucursal de Guantánamo y lo celebró en sus redes sociales, describiendo el servicio como "rápido y seguro" y asegurando que "ya está llevando tranquilidad y cercanía a las familias cubanas".
El anuncio se enmarca en una medida más amplia comunicada este martes por la Financiera CIMEX S.A. (Fincimex), que informó que las remesas enviadas desde el exterior podrán recibirse en efectivo en dólares directamente en las oficinas de CADECA en todo el país, "desde el mundo entero, en minutos".
El miércoles, Fincimex publicó el listado completo de sucursales habilitadas en las 15 provincias del país, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, donde la medida ya tiene tres puntos de cobro: la ciudad cabecera, Baracoa y el centro comercial Guantánamo II.
Para cobrar, el beneficiario debe presentar su documento de identidad y el código indicado en la notificación de pago.
Fincimex aclaró que si la remesa fue enviada a pagar en efectivo, solo sería pagada en esa modalidad, aunque ofrece la opción de depositar el monto en la tarjeta Clásica, producto financiero en dólares de la entidad.
La reacción ciudadana en redes sociales fue mayoritariamente escéptica. "Eso es una trampa. Dentro de unos días no tendrán efectivo", escribió un usuario.
Otro reclamó: "Digan el porcentaje que cobran, hasta ahí llega la emoción". Una usuaria de Matanzas reportó que en esa provincia "no han dado la orden y no hay efectivo".
Varios comentarios exigieron información que CADECA no proporcionó en su publicación: el procedimiento exacto desde el exterior, las comisiones aplicadas y las plataformas habilitadas.
Un usuario respondió por su cuenta: "Se envía dinero por tocopay.com, se cobra en dólares en efectivo y si usted quiere lo deposita en Clásica o Tropical".
El anuncio llega en un contexto de severa contracción de los canales formales de remesas, que han caído un 70% respecto a 2019, cuando alcanzaron aproximadamente 3,700 millones de dólares.
Tras las sanciones de la administración Trump contra Orbit S.A. en enero de 2025, Western Union suspendió indefinidamente sus envíos desde Estados Unidos a Cuba en febrero de ese año, y Cubamax hizo lo propio en abril. Más del 95% del flujo migró entonces hacia canales informales.
Fincimex opera bajo control directo de GAESA, el conglomerado militar que domina sectores estratégicos de la economía cubana, señalado formalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2020.
Analistas estiman que el 74.3% de cada 100 dólares que ingresan a Cuba por remesas se retiene vía impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible, con márgenes de hasta 240% sobre el precio de mercado.
Preguntas frecuentes sobre las remesas y su gestión en Cuba a través de CADECA
CiberCuba te lo explica:
¿Qué implica la nueva opción de cobrar remesas en dólares en CADECA?
La nueva opción permite recibir remesas en efectivo en dólares directamente en las oficinas de CADECA, lo que, según Fincimex, facilita el acceso a divisas y promueve el ahorro mediante la tarjeta Clásica. Sin embargo, esta medida es vista críticamente por muchos cubanos debido al control estatal ejercido por el conglomerado militar GAESA sobre dichas operaciones.
¿Cómo afecta el control de GAESA sobre las remesas a los cubanos?
GAESA controla el 95% de las transacciones financieras en divisas en Cuba, lo que significa que una gran parte del dinero enviado por la diáspora es capturado por el Estado a través de impuestos y sobreprecios en tiendas en moneda libremente convertible. Esto ha generado desconfianza entre los cubanos, que prefieren utilizar canales informales que ofrecen menos restricciones y costos menores.
¿Cuáles son las críticas principales a la tarjeta Clásica?
La tarjeta Clásica es criticada por sus limitaciones, como la imposibilidad de realizar compras en línea, su no reembolsabilidad al salir del país y la restricción de extracción solo en pesos cubanos. Además, los descuentos que ofrece son en establecimientos estatales donde los precios son considerablemente altos, lo que reduce su atractivo real para los usuarios.
¿Qué desafíos enfrentan los cubanos al utilizar el servicio de CADECA?
Los cubanos enfrentan varios desafíos, como la disponibilidad de efectivo y la eficiencia del sistema en las oficinas de CADECA. Existen preocupaciones sobre la falta de claridad en las comisiones aplicadas y las plataformas habilitadas para enviar dinero desde el exterior, lo que ha generado escepticismo sobre la eficacia de este servicio. Además, la infraestructura tecnológica limitada y las frecuentes caídas de sistema agravan la situación.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.