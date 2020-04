Madonna de luto: tres seres queridos mueren el mismo día por coronavirus

Publicado el Lunes, 13 Abril, 2020 - 21:53 (GMT-4)

La estrella estadounidense Madonna reveló a través de sus redes sociales que tres personas allegadas y queridas habían fallecido en las últimas 24 horas a causa de complicaciones por el coronavirus.

La Reina del Pop ha estado haciendo un Diario de la cuarentena en su cuenta de Instagram, donde comparte sus experiencias, pensamientos y emociones, y en la última emisión comunicó la dolorosa noticia.

"En las últimas 24 horas, murió mi primo; también fallecieron el hermano de uno de mis guardaespaldas y Orlando Door, una persona que jugó un papel muy importante en términos de lograr que algunos de mis remixes se incluyeran en las listas de baile, lo cual ocurrió debido a la pasión y el compromiso que tuvo Orlando hacia mi música", contó.

"Estas tres personas las he perdido en 24 horas, por lo que mi estado de ánimo se ha afectado mucho. Hoy no fue un buen día", añadió la artista, que aseguró que "hoy en una escala de dolor he estado en 10".

"Mi indicador de dolor llegó a 10 y cuando ese indicador llega a 10, necesito, deseo, tengo que salir de mi cuerpo. Una lanza ardiente se abre paso en mi interior y se desliza por mi pierna, y no puedo concentrarme en nada, excepto en la idea de una solución, y me pregunto qué forma tomará", expresó Madonna.

Asimismo, informó que se había unido a los esfuerzos de Melinda y Bill Gates, quienes a través de su fundación están donando millones de dólares para contribuir a la creación de algún medicamento, tratamiento o vacuna que prevenga y cure el coronavirus.

"Necesitamos esto para proteger a nuestros trabajadores de la salud, los más vulnerables. También para proteger a nuestros amigos y familiares", dijo la cantante de 61 años.