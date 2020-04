Taiwán revela mensaje que envió a la OMS en diciembre alertando sobre el nuevo coronavirus

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 10:59 (GMT-4)

El Gobierno de Taiwán reveló un correo enviado el 31 de diciembre de 2019 a la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde alertaban de un nuevo tipo de neumonía atípica que resultó ser la actual pandemia del coronavirus.

"Tenemos constancia de que al menos siete casos de neumonía atípica han sido declarados en Wuhan, China. Sus autoridades sanitarias han asegurado a los medios de comunicación que no se trata de casos de SARS, pero las pruebas siguen todavía bajo estudio y los casos han sido aislados para su tratamiento. Le agradeceríamos que nos informase de cualquier información relevante sobre el asunto", apunta el correo divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en Twitter.

Los médicos de Taiwán no tenían certeza de esta enfermedad porque no había llegado a ese territorio, cuya autonomía de China no es reconocida por multitud de países. Sin embargo, tomó medidas como el cierre de fronteras, algo que hicieron por la experiencia previa con la epidemia de SARS en 2003.

El Centro de Control de Enfermedades de Taiwán (CDC, por sus siglas en inglés) intentó obtener más información de China, pero respondieron que las investigaciones estaban en manos de expertos.

"Estas medidas incluyeron la detección de pasajeros en vuelos desde Wuhan antes del desembarque. A mediados de enero, los CDC de Taiwán enviaron expertos a Wuhan para comprender mejor la epidemia, las medidas de control tomadas allí y el historial de exposición de los pacientes. Con base en investigaciones preliminares, Taiwán determinó que esta forma de neumonía podría propagarse a través de la transmisión de persona a persona, apunta el comunicado.

La OMS calificó esa alerta temprana como una campaña de las autoridades de Taiwán para desacreditar a esta organización internacional.

"Hace tres meses, este ataque vino de Taiwán. Hay que ser honestos. Voy a ser claro: de Taiwán. Y Taiwán, el Ministerio de Exteriores también, conoce la campaña. Y no se disociaron (de ella). Incluso empezaron a criticarme, pero no me importó", dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Adhanom agregó que hubo incluso ataques personales. "Comentarios racistas, insultos, negro. Estoy orgulloso de ser negro. No me importa. Hasta amenazas de muerte. Me dan igual", afirmó.

Sin embargo, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, emitió un comunicado donde niega cualquier ataque contra la OMS y menos por discriminación contra su presidente.

"Durante años hemos sido excluidos de las organizaciones internacionales, y sabemos mejor que nadie lo que se siente al ser discriminado y aislado [...]. A pesar de estar excluidos de la OMS debido a la manipulación política, asumimos nuestra responsabilidad como miembro de la comunidad internacional y tomamos la iniciativa de donar máscaras faciales y otros suministros a los trabajadores médicos en los países más afectados por la pandemia de coronavirus", afirmó la mandataria.