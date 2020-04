Cubana denuncia que la Policía incumple las medidas del coronavirus en la Isla

Publicado el Martes, 14 Abril, 2020 - 20:14 (GMT-4)

Una cubana denunció en redes sociales que la Policía no estaba cumpliendo las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y el gobierno para intentar frenar la pandemia del coronavirus.

La usuaria contó en una publicación de Facebook que había salido de su casa en Alamar sin mascarilla o nasobuco, cuando un oficial la detuvo y le preguntó el motivo por el cual no llevaba la protección en las vías respiratorias.

Ella explicó las razones, entre ellas, que las mascarillas estaban lavadas en la vivienda de su abuela por lo que se dirigiría a buscarlas, pero el policía no se lo permitió.

“Por el contrario, me hizo caminar hasta la avenida donde se encontraba el patrullero y en vez de ponerme la multa en el lugar deciden trasladarme a la unidad, a pesar de que en todo momento me comporte adecuadamente y nunca los maltrate verbalmente”, dijo.

De igual manera, explicó que no tendría quien le llevara el nasobuco hasta la estación policial, ya que sus abuelos tenían más de 70 años y su esposo padecía de asma, condiciones que harían muy riesgoso el traslado.

“Me mantuvieron en la unidad por poco menos de dos horas. Este fue tiempo más que suficiente para ver una inmensidad de horrores que me imagino ocurran a diario. Cuando llegue había muchas sillas, que no se encontraban distanciadas, pero las pocas personas que había en el recinto no las arreglamos para dejar una silla de por medio y mantenernos distanciados”, expuso.

Dos mujeres allí le comentaron que habían sido detenidas por no portar mascarillas, sin importar que tuvieran niños bajo su cuidado, por lo cual tuvieron que llamar a los vecinos para que se hicieran cargo.

“Todo cambió a los 15 minutos cuando entre malas palabras y empujones un grupo de policías traían dos jóvenes (uno de ellos evidentemente menor de edad) y una muchacha a la que el policía (un hombre) le venía flexionando tanto el brazo que ella caminaba en la punta de los pies. Llegando a la esquina del salón y sin ningún motivo el policía le pega un puñetazo en la cara al menor, pues pensó que nadie lo había visto”, refirió.

También dijo que reclamó la distancia entre los asientos para evitar los contagios y que pudo apreciar en otra habitación, a través de una ventana, un patio donde “se encuentra un grupo de siete oficiales, todos extremadamente cerca unos de otro, sin nasobuco, fumando y compartiendo agua de un mismo pomo”.

Asimismo, fue testigo de una joven que había sido golpeada y no se le prestó atención.

Según contó, las autoridades le impusieron una multa de 300 pesos cubanos y entonces le pidieron que se retirara a su casa, después de que hiciera otras peticiones que al parecer resultaron molestas.

“Repito nuevamente que no me opongo a las multas, solo que me parece innecesario trasladar a las personas a la estación”, opinó, mostrando preocupación por el cumplimiento de las medidas sanitarias que insisten en la necesidad del aislamiento social como método más efectivo para evitar la infección.

“Valga aclarar que conozco muchos policías que son excelentes en su trabajo, pero definitivamente este no es el caso en la unidad de policía de Alamar”, aseguró.

De acuerdo con la más reciente actualización del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), la Isla presentaba 40 casos nuevos de la COVID-19, lo que elevaba el total a 766 acumulados hasta el momento. La provincia más afectada es La Habana, con más de 200 casos.

De igual modo, trascendió que hay 2.501 pacientes ingresados, 21 han fallecido y 132 personas han recibido el alta médica desde que comenzó la epidemia. Otras 7.167 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, precisó que todos los nuevos contagiados son cubanos. 22 fueron contactos de casos confirmados, uno fue contacto de un viajero y se investiga la fuente de infección de 17.

Asimismo, se conoció que, de los 766 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 599 presentan una evolución clínica estable. Nueve pacientes se hallan en estado crítico y tres están reportados como graves.