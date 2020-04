Nuevas imágenes y detalles de la golpiza de la Policía a un joven en Cuba

Publicado el Miércoles, 15 Abril, 2020 - 18:53 (GMT-4)

Han salido a la luz nuevas imágenes y detalles de la golpiza que le propinó la policía cubana a un joven hasta el punto de que perdiera el conocimiento.

El suceso presuntamente ocurrió en Alamar, en La Habana, cuando un joven identificado como Hanoi que estaba en el portal de su casa fue requerido por la policía porque no tenía nasobuco puesto.

Cuando los agentes le preguntaron por qué no llevaba nasobuco, el joven dijo que porque estaba en el portal de su casa.

No obstante, la policía le pide que salga de la casa y le informa que lo va a detener, a lo que el joven responde que no irá a la estación de policías porque no hay razones para una detención.

Según explican, la policía comenzó a golpearlo sin motivo alguno, hasta que el joven perdió el conocimiento.

Ahora las autoridades pretenden llevar a juicio al joven y a otros de los que se involucraron en la trifulca, impidiendo que se lo llevaran en la patrulla policial.

Las nuevas imágenes que fueron enviadas a nuestra redacción muestran cómo la policía también golpeó a una mujer que aparentemente es la madre de la víctima.

En el día de ayer circularon otras imágenes del amotinamiento que tuvo lugar cuando la policía "desmayó a golpes" al joven cubano, a quien luego trasladaron en la patrulla policial hasta el hospital.

Dicho caso fue denunciado en la red social Facebook por la usuaria Mileydi Salcedo, del barrio de Lawton, en La Habana: "La policía nacional cubana, desmaya a un chico a golpe", informó.

Tanto en las imágenes de ayer como en las de hoy, se escucha cómo las personas gritan improperios a la policía cubana como "asesinos", y se quejan de la represión policial que tiene cada vez más presencia en la Isla.

En el día de hoy se conoció que el cubano Fabián Grunet García fue arrestado por la policía de La Habana Vieja e irá a juicio tras quitarse el nasobuco para fumar.

El primer ministro cubano Manuel Marrero explicó que este redoblamiento de la presencia policial se hará notar, además, en centros comerciales y establecimientos que se consideren pertinentes, a fin de observar el cumplimiento de las medidas orientadas frente al brote de COVID-19.

“Le informamos a la población que es una medida normal, dirigida a preservar también la vida de las personas”, sostuvo.