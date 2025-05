Desgarrador: Madre dedica emotiva carta a su hija desaparecida en La Habana durante un apagón general

Vídeos relacionados:

Maura Vázquez, madre cubana, publicó este domingo una conmovedora carta dedicada a su hija Doraiky Águila Vázquez, de 48 años, quien desapareció en La Habana el pasado 15 de marzo sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El mensaje, compartido en Facebook, refleja el profundo dolor, la esperanza inquebrantable y el amor que sostiene a una madre ante la ausencia de su hija.

Captura Facebook / Maura Vázquez

La carta, escrita en tono íntimo y directo, relata recuerdos de infancia, momentos de ternura familiar y una promesa firme de no rendirse en su búsqueda.

“Querida hija, cada que miro tus fotos me llegan a la mente recuerdos tuyos, desde el primer momento en que supimos que venías en camino (…) me aferro a esos recuerdos que me llenan de amor y fuerzas para continuar en tu búsqueda”, escribió la afligida señora.

Además, alude al dolor que ha vivido la familia desde la desaparición, a la incertidumbre constante y a la fe que la impulsa a no abandonar la esperanza.

Lo más leído hoy:

“Fuiste perdida sin poder encontrarte. Quiero que sepas que mamá siempre estará aquí, sacando fuerzas y coraje hasta poder encontrarte”, afirmó.

La desgarradora carta concluye con una promesa que acongoja el alma: “Nos veremos muy pronto, hijita de mi corazón”, un mensaje que condensa la fuerza emocional de toda madre que se rehúsa a resignarse ante el silencio.

En marzo, la angustia madre conmovió a miles de usuarios en Internet cuando realizó un desgarrador llamado a la comunidad para que la ayuden a encontrar a su hija, quien desapareció durante un apagón general.

La desaparición de Doraiky Águila Vázquez se reportó en La Habana el 15 de marzo de 2025 y desde entonces, familiares y allegados han compartido su fotografía en redes sociales con la esperanza de obtener alguna pista que conduzca a su ubicación.

La mujer sufre de episodios de pérdida de memoria transitoria, lo que ha provocado que se desoriente mentalmente. Según su madre, no es una persona agresiva y había mostrado señales de desorientación días antes de desaparecer.

Ante la falta de avances, sus familiares reiteraron el llamado urgente de ayuda y ofrecieron una recompensa de 350,000 CUP a quien brinde información certera sobre su paradero.

Su caso se suma a otros reportes de desapariciones en Cuba que han generado preocupación entre la ciudadanía, especialmente ante la falta de mecanismos efectivos de búsqueda, seguimiento e información por parte de las autoridades.

Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez en La Habana