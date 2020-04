Brote de coronavirus afecta un asilo de ancianos en Santa Clara

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 15:10 (GMT-4)

Los abuelitos del Hogar de ancianos Nro. 3 de la provincia de Villa Clara, se encuentran en peligro luego de reportarse un brote de coronavirus en la instalación, donde ya hay 17 casos de contagio, 10 de ellos en personas de entre 68 y 87 años de edad.

Este jueves el Ministerio de Salud informó que en esa provincia del centro de Cuba habían 19 casos positivos de COVID-19, de los cuales 17 pertenecen a un brote en el citado hogar de ancianos.

Entre los afectados de mayor edad está una mujer de 87 años, otra de 85 y un hombre de 81, todos residentes en el municipio Santa Clara.

Otras tres mujeres de 81 años, 79 y 77 de Santa Clara fueron reportadas, así como una señora de 85 años del municipio Placetas.

Una mujer y un hombre, ambos de 83 años, también dieron positivos al COVID-19 en esa provincia.

Por último, entre las edades más vulnerables fue reportado un cubano de 68 años, residente en el municipio Santa Clara.

El resto de los casos pertenecen a personas de entre 20 y 50 años.

Al respecto, la locutora de la radioemisora local CMHW, Aymara Fournier, detalló en su perfil de Facebook que el hogar de ancianos queda en la carretera de Sakenaf, a un costado de escuela de Medicina de la provincia.

Ante la noticia del brote que podría ser mortal para los más adultos, muchos usuarios han reaccionado a la publicación, y han tildado de irresponsable al personal del asilo.

Idania Castiñeira afirmó "me duele mucho que esos ancianos ahora paguen por la irresponsabilidad de otros, porque señores no tapemos el sol con un dedo, aún se están cometiendo irresponsabilidades y en este caso se pagan con la vida de otros inocentes. Por mucho que quiera ayudar el Estado todos tenemos que halar parejo porque si no pasan cosas como estas".

Dania López, por su parte, aseguró que "vendrán más casos porque esto (el coronavirus) no se paró a tiempo cuando había que cerrar aeropuertos y ahora estamos jodidos por culpa de ellos".

Isabel Pérez comentó: "Qué terrible! Necesariamente debe haber existido falta de responsabilidad por parte de la dirección del hogar, ni me digan de otra razón".

En Villa Clara el pasado sábado se reportó la muerte de una anciana de 91 años, residente en el municipio Santa Clara, que se contagió con el patógeno de pulmón por un viajero procedente de Estados Unidos.

La OMS ha alertado que este sector poblacional es el más vulnerable y que el 87% de los decesos por coronavirus se dan en personas mayores de 70 años.

Pero no solo los ancianos son afectados por el coronavirus en Villa Clara, pues el martes el director del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología, Neil Reyes Miranda, informó que en esa provincia central cubana hay 27 niños contagiados con el nuevo virus.

Este jueves, el MINSAP comunicó que se registraron 48 casos nuevos de coronavirus en el país, lo que eleva el total de infectados a 862.

Asimismo, dijo que la cifra de muertos subió a 27, y que actualmente hay 2.629 personas ingresados por sospechas y 171 pacientes han recibido el alta médica.