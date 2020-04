La Policía cubana advierte: quien ande sin nasobuco por la calle será detenido y procesado

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 14:27 (GMT-4)

Luego de que en los últimos días se reportaran varios casos de personas en Cuba que han sido sancionadas por las autoridades por no llevar la mascarilla protectora, un alto mando de la Policía ratificó que ese tipo de actuación contra los infractores se mantendrá hasta que termine la epidemia del coronavirus.

El Coronel Eddy Sierra Arias, segundo Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), explicó en el programa de la televisión Hacemos Cuba que nadie en el país tiene justificación para andar sin nasobuco en la vía pública.

“Ante esa infracción usted sabe que puede –y de hecho, ya se está ejecutando– ser trasladado a la estación y ser procesado por los delitos de propagación de epidemia o desobediencia”, dijo.

“Ya hay reportes que muestran un número nada despreciable de personas que han sido procesadas. Al cometer estos delitos usted puede tener una salida legal, lo que la población conoce como un procesamiento hacia un juicio, o puede tener un tratamiento administrativo, que equivale a una multa de alto valor”, precisó.

El oficial se refirió a la situación de los menores de edad que aún permanecen en las calles, y significó que sus padres o tutores tienen una responsabilidad jurídica por ello.

“Hemos tenido que actuar sobre un grupo de padres o representantes legales en función del incumplimiento de estas medidas, algunos han sido procesados por no protegerlos adecuadamente o permitir que deambulen o se mantengan en la vía pública, a pesar de la epidemia de coronavirus que estamos enfrentando”, recalcó.

El pasado lunes un hombre en La Habana Vieja fue arrestado por la policía por bajarse el nasobuco en la parada de la guagua y ponerse a fumar.

Ese vicio le costó caro a Fabián Grunet García, quien ahora se encuentra recluido en el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac, donde espera ser sometido a un juicio ejemplarizante, según denunció su madre, la enfermera Lorenza Grunet García a Cubanet.

La mujer relató que su hijo fue trasladado a la estación policial de Cuba y Chacón y encerrado junto a más de 20 detenidos, con lo cual se incumplió el distanciamiento social que se requiere para evitar el contagio por coronavirus.

“Tenían a más de 25 hombres en un cuartico. Supuestamente, están velando por el uso del nasobuco, pero allí mismo puede transmitirse la enfermedad: están todos acumulados en un solo lugar y entre uno y otro no hay ni 10 centímetros de distancia”, destacó Grunet García.

“Yo sé que tenemos que tomar medidas contra el coronavirus, pero por eso no hay que reprimir y maltratar a los ciudadanos, que es lo que está haciendo la Policía actualmente”, añadió.

La semana pasada otro cubano en La Habana denunció en su muro de Facebook que un agente del orden le impuso una multa de 300 pesos por llevar mal puesto el nasobuco, cubriéndole la boca pero dejando la nariz fuera.

“En momentos de escasez y todos sin trabajo te ponen una multa de 300 pesos en la puerta de tu casa. Para colmo el oficial me dijo que le tengo que dar las gracias porque si quería me la ponía de 1.500”, relató.

Una situación parecida vivió Micaela Roll, integrante del grupo opositor Damas de Blanco, a quien le pusieron una multa de 300 pesos por quitarse el nasobuco en una cola para comprar pollo en el municipio Boyeros, en La Habana.

“Me bajé el nasabuco, la guardia vino hacia donde estoy yo estaba y me pidió el carnet. Le pregunto el motivo, ya que no estaba cometiendo ninguna infracción. Pero como soy Dama de Blanco y no me fuera acusar de resistencia, le doy el carnet y me puso 300 pesos de multa en moneda nacional”, relató la activista en su muro de Facebook.

Según Roll, cuando preguntó a la agente por qué la multaba, esta le dijo que por no llevar puesto el nasobuco.