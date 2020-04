Sanitarios de Guantánamo se quejan del transporte estatal y piden usar servicios del sector privado

Publicado el Jueves, 16 Abril, 2020 - 09:46 (GMT-4)

El horario para trasladar al personal médico de Guantánamo se convierte en un problema porque algunos deben esperar más de lo previsto para regresar a sus casas y tampoco pueden usar el transporte privado, dijo a CiberCuba un grupo de especialistas de ese territorio cubano que no quiso revelar sus identidades.

Existe un recorrido que les permite salir desde el hospital en dos horarios, bien temprano en la mañana o por la tarde, sin embargo aquellos que terminan la entrega de guardia en un horario intermedio se ven atrapados en su centro de trabajo, cuentan con preocupación.

Horarios y recorridos del transporte para el personal sanitario de Guantánamo / Foto: Cortesía de los denunciantes

"No tenemos más remedio que esperar o irnos a pie", se queja un enfermero del hospital provincial, quien sugiere que al menos le permitan acceder a los trabajadores por cuenta propia que tienen motos. "En esos vehículos solo puede ir un pasajero", dice.

Por su parte una doctora que no vive en la cabecera provincial dice que todo el proceso de entrega de guardia puede terminar a las 12 del mediodía. "A esa hora no hay nada que me regrese a mi casa", comenta preocupada, a la vez que pide una solución que puede incluir más recorridos por día.

Estos médicos y especialistas cubanos saben que reducir la movilidad de personas en la calle o el transporte público es imprescindible para controlar la enfermedad, pero no están de acuerdo con las afirmaciones de los funcionarios del país que aseguran que el transporte del personal médico está garantizado.

Para contrastar esta información, CiberCuba intentó comunicarse con la Dirección Provincial de Transporte y el Consejo de Defensa Provincial de Guantánamo, pero no respondieron a nuestras llamadas telefónicas.

En días recientes el Ministerio del Transporte anunció que suspendía la movilidad de personas en todo el país a través del transporte público. Según el responsable de esa cartera el objetivo es evitar los contagios de coronavirus que siguen al alza en la isla.

La medida se aplicó en el sector privado y estatal, sin embargo no afectará a aquellos medios en los que los Consejos de Defensa decidan contratar sus servicios en dependencia de los intereses de cada territorio para la transportación de pasajeros y de carga, dijo Rodríguez Dávila en el anuncio de la medida.