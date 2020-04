Multa de 150 pesos a una mujer en Cuba por bajarse el nasobuco para tomar helado

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 15:04 (GMT-4)

Una cubana madre de dos niños fue multada en Cuba por las autoridades tras quitarse el nasobuco para tomar un helado.

El suceso tuvo lugar en el municipio de Caimito, provincia Artemisa, cuando la madre terminaba de hacer una larga cola para comprar alimentos y fue multada por 150 pesos cubanos.

"Acaban de multar a esta madre de dos niños pequeños aquí en Caimito actual provincia de Artemisa por bajarse el nasobuco para tomarse un helado después de varias horas en una interminable cola para comprar alimentos y así poder tener algo con que sustentar a sus hijos", denunció en redes sociales la usuaria Oylin Hernández Rodríguez.

No obstante, dijo que lo más indignante es que le aplicaron un decreto ley "que no se ajusta a la arbitrariedad que cometieron, sino que es para la violación de dispositivos de seguridad".

Rodríguez citó el artículo 2 de la Constitución que dice: "Contraviene las normas de la seguridad colectiva, y se le impondrá multa y demás medidas que en cada caso se señalan, el que: inciso h: destruya, deteriore o suprima los dispositivos de seguridad para prevenir la comisión de delitos,100 pesos y la obligación de restituirlos, repararlos o abonar su importe".

Desde que el país incrementara las medidas por el avance del coronavirus, también se ha arreciado el control policial en las calles.

Esta semana, el cubano Fabián Grunet García fue arrestado por la policía de La Habana Vieja e irá a juicio tras quitarse el nasobuco para fumar.

Grunet García fue arrestado arbitrariamente y se encuentra recluido en el centro de procesamiento penal conocido como el Vivac. Será sometido a juicio ejemplarizante por retirarse el nasobuco, para que todos entendieran que no se pueden andar sin nasobuco en la vía pública, según le comunicó la policía.

Asimismo, Micaela Roll, miembro del grupo opositor Damas de Blanco, denunció que la policía le impuso una multa de 300 pesos por quitarse el nasobuco en una cola.

"Me baje el nasobuco, la guardia vino hacia donde estoy yo estaba y me pidió el carnet. Le pregunto el motivo, ya que no estaba cometiendo ninguna infracción. Pero como soy Dama de Blanco y no me fuera acusar de resistencia, le doy el carnet y me puso 300 pesos de multa en moneda nacional", explicó.

Ante esta situación en el país, el Coronel Eddy Sierra Arias, segundo Jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), explicó en el programa de la televisión Hacemos Cuba que nadie en el país tiene justificación para andar sin nasobuco en la vía pública.

“Ante esa infracción usted sabe que puede –y de hecho, ya se está ejecutando– ser trasladado a la estación y ser procesado por los delitos de propagación de epidemia o desobediencia”, apuntó.