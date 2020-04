Las muertes diarias por coronavirus en España vuelven a subir, con 585, y hay 5.252 nuevos contagios

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 06:57 (GMT-4)

La cifra de fallecidos por coronavirus en España ha sido motivo de confusión, ya que si se tienen en cuenta los datos del jueves en las últimas 24 horas se han registrado 348 muertos, pero la tabla del Ministerio de Sanidad recoge 585.

"Los nuevos fallecidos son 585 (19.478 en total). En cuanto a las personas dadas de alta, hay cierta discrepancia de unos 5.000 casos a nivel nacional", explicó este viernes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, en rueda de prensa.

La confusión en torno al número de muertos se debe a una falta de criterios uniformes para que las diferentes Comunidades Autónomas comuniquen su información sobre fallecidos y afectados por el virus.

En este sentido Simón reconoció que los datos están cambiando y apuntó que el Gobierno está intentando unificar el recuento.

En las últimas 24 horas también se registraron 5.252 casos nuevos, un 2,8 por ciento más, y ya hay 188.068 casos confirmados. Desde que comenzó la crisis sanitaria han recibido el alta médica 72.963 pacientes.

Sin embargo Simón informó que el impacto real de la epidemia "no lo sabremos hasta que haya pasado".

"Durante unos días, tenemos que ir corrigiendo las cifras por la introducción de las pruebas serológicas. Los casos nuevos se incrementan del 2,8%, que se ha ido reduciendo desde el comienzo del estado de alarma", explicó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, en rueda de prensa.

También detalló que las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) se reducen a un 1,5% de incremento."Los fallecidos han pasado de un 38% de incremento a un 3% esta semana", añadió.

"Sabemos que hay casos asintomáticos. Aparentemente no es un número excesivo. También hay muchas personas con cuadros leves que no contactan con el sistema o no se les hacen pruebas. Con el incremento de pruebas, van a aumentar [las cifras de] los contagiados, pero no podría decir cuántos podrían ser. Es muy difícil valorarlo ahora sin un estudio de seroprevalencia. El estudio está en preparación, en las próximas semanas tendremos resultados", indicó.

"Nadie se escapa todavía de la pandemia"

"En cuanto a letalidad, España está en el 10,5% y los países del entorno en niveles diferentes. Nuestros datos son muy coherentes con lo que pasa en otros países", aseguró Simón.

"Nadie se escapa todavía de la pandemia. Tenemos en Europa cinco países con más de 100.000 casos, con España a la cabeza, y otros que se van acercando", agregó.

Respecto al escenario que se vive fuera de la Unión Europea (UE), dijo que Estados Unidos "es el país con más casos, ampliamente por encima del medio millón y la letalidad va creciendo". "Le sigue China, Irán, Brasil, Canadá e India", apuntó.

El representante del Gobierno español recalcó que en China "ha habido misiones de la OMS para evaluar la situación, pero seguro, igual que en España, ha habido casos no detectados".

"No me sorprende que hayan podido detectar nuevos fallecidos, igual nosotros también lo haremos a posteriori. Es importante detectar lo más que podamos y tener una solvencia en la serie para hacer un seguimiento de la evolución", dijo.

A preguntas de los periodistas, Simón también valoró la salida del confinamiento y recordó "estamos en una situación de restricción de la movilidad importante hasta el 26 de abril, luego habrá que tomar decisiones".

"Hay opciones que todos estamos considerando. El punto no es decidir si los mayores o los niños pueden salir, sino coordinar las acciones y que lo que se aplique se ejecute de verdad, no solo sobre el papel", avisó.