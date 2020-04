Los Rolling Stones se suman a otras estrellas para concierto global por coronavirus el sábado

Publicado el Viernes, 17 Abril, 2020 - 15:22 (GMT-4)

LOS ÁNGELES, 17 abr (Reuters) - Los Rolling Stones se sumarán el sábado a una transmisión televisiva llena de estrellas para homenajear a los trabajadores de salud que están en la primera línea de atención en la batalla contra la pandemia de coronavirus, anunció la banda el viernes.

El evento de dos horas "One World: Together at Home", una combinación de música, comedia e historias de médicos, enfermeros y trabajadores de tiendas de alimentos, será emitido en múltiples canales de televisión estadounidenses e internacionales.

"Estamos honrados de haber sido invitados a formar parte de la transmisión de 'One World: Together at Home' desde nuestras casas en aislamiento", dijo el grupo en un comunicado lanzado por Global Citizen, el grupo sin fines de lucro que organiza el evento junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Stones se sumarán a músicos como Celine Dion, Billie Eilish, John Legend, Elton John, Paul McCartney, Chris Martin, Andrea Bocelli y Michael Bublé.

La transmisión de televisión estará precedida por un evento en vivo de seis horas donde aparecerán grandes estrellas deportivas, como el campeón de Fórmula 1 británico Lewis Hamilton, la campeona del Mundial de fútbol estadounidense Megan Rapinoe, la esquiadora Lindsey Vonn y decenas de otros cantantes, actores e "influencers" de las redes sociales.

Los participantes aparecerán de forma remota debido al distanciamiento social y a las cuarentenas impuestas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Aunque el especial no está considerado un evento público de recaudación de fondos, busca alentar a filántropos y compañías a contribuir con el Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 de la OMS. Lady Gaga dijo la semana pasada que se habían recaudado más de 35 millones de dólares.

