Publicista cubanoamericana Marlene Maseda cuenta su experiencia con el coronavirus: "Me dolía todo"

La publicista cubanoamericana Marlene Maseda está recuperándose tras haber dado positivo al coronavirus y asegura que no ha sido una experiencia nada buena y se ha sentido bastante mal.

La fundadora de Fusion 4 Media viajó por trabajo a Nueva York y a Puerto Rico a finales de febrero y al regresar a Miami comenzó a sentirse mal, pero creyó que se debía al agotamiento por tanto trabajo.

"Tenía mucho dolor de espalda, por tres días perdí el olfato, no tenía hambre, aumentó la tos seca, y empecé a sentirme descompuesta y con mucho cansancio", contó la publicista a Diario Las Américas.

Ante la insistencia de los síntomas, Marlene acudió a hacerse la prueba y a los dos días recibió el resultado positivo.

Además de lo mal que se sentía, el miedo se apoderó de ella pues constantemente estaba escuchando las noticias de gente muriendo en todo el mundo de lo mismo que estaba padeciendo.

Estuvo 21 días en cuarentena, recuperándose en su casa y afortunadamente no tuvo complicaciones respiratorias que la hicieran necesitar respirador o ingreso en un hospital.

"Después de pasar por esta situación horrible –no se la deseo a nadie– me di cuenta de la real dimensión del contagio. Veo que muchos se lo están tomando a risa, salen varias veces al día a comprar boberías y se quejan de lo aburridos que están. Quiero decirles que aunque no tengan síntomas pueden contagiar igual a otros y si piensan que no les va a pasar están equivocados. A este virus nadie es inmune", dijo.

"Esto es una prueba más de la vida que estoy superando y de la cual todos saldremos fortalecidos. Será una oportunidad de reinventarnos y convertirnos en mejores seres humanos. Tal como me ocurrió cuando, junto a muchos compañeros, fui despedida de Sony en el año 2003 tras una reestructuración.

"Sony fue una escuela intensa de mucho aprendizaje, mucha diversión y una etapa inolvidable. Trabajé con algunos de los artistas más emblemáticos de la industria y me sirvió para convertirme en la persona que hoy soy: disciplinada y apasionada por mi trabajo. Tuve que despedirme de la empresa, pero ahora le doy gracias a Dios por esa situación porque aquel tropiezo fue el impulso que necesitaba para independizarme", recuerda.

Marlene, que fue productora del primer show de Alexis Valdés en Mega TV y que ha trabajado con famosos como Shakira, Ricky Martin y Ricardo Arjona, aseguró que es "momento de estar en casa, tranquilos y de seguir cuidándonos".

"No hay que desesperarse, la prioridad es la salud y luego se recuperará la economía y nuestras empresas", añadió.

Marlene, de 46 años, es una de las publicistas más exitosas de Miami y recientemente celebró la aparición de su rostro en uno de los anuncios de Times Square.

"Durante estos últimos cinco años he trabajado incansablemente por construir un nombre y una reputación, que es lo primordial en el negocio de la música. Fusion 4 Media ha sabido adaptarse y renovarse constantemente", sostuvo.