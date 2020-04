Obligan a estudiantes de Medicina en Holguín para que asistan a pesquisas

Publicado el Sábado, 18 Abril, 2020 - 19:14 (GMT-4)

La Universidad de Ciencias Médicas de Holguín dio a conocer a sus estudiantes las represalias que podrían aplicárseles en caso de que se negaran a realizar las pesquisas sanitarias que presuntamente apoyan al diagnóstico del coronavirus en el territorio.

Una fuente, en condición de anonimato, comentó a Cibercuba que la dirección del centro había emitido un comunicado oficial donde subrayaba que quienes no participaran en tales indagaciones, corrían el riesgo de desaprobar y perder el derecho a pasar de año académico.

De ese modo, quedó establecido el carácter obligatorio de las llamadas pesquisas, una actividad cuya utilidad fuese cuestionada por algunos estudiantes, que además han señalado el peligro de contagio al que se exponen durante las averiguaciones casa por casa.

El comunicado expresa que la pesquisa es “parte fundamental de una futura evaluación de asignaturas” y que “cada estudiante debe portar una libreta o similar donde diariamente el profesor responsable de cada área les firme y evalúe su asistencia y desempeño (…)”.

“Cada profesor deberá emitir una evaluación en la primera hoja de la libreta donde haga constar el comportamiento de cada uno de nosotros desde que iniciamos con la pesquisa hasta el momento, haciendo énfasis en nuestra asistencia”.

A finales de marzo, estudiantes de Medicina recogieron firmas como acto de petición para que se suspendieran las pesquisas en tanto no se les garantizaran unas "condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

“Nosotros los estudiantes de medicina y estomatología, quienes debemos ir casa por casa en búsqueda de posibles enfermos (de coronavirus) sin protección adecuada, tenemos una muy alta probabilidad de contagiarnos, además de que nos convertiremos en transmisores directos del virus”, alertaron.

En total, solicitaron tres medidas para participar en labores de control epidemiológico, exigiendo al Gobierno cubano, "al menos dos nasobuco por estudiante", "soluciones para la asepsia y antisepsia" y "un lugar con condiciones de esterilización de la ropa y la piel".

Un estudiante de Medicina y activista por los derechos LGBTI+ también llamó la atención en redes sociales al expresar su inquietud ante el riesgo de infección durante esa actividad preventiva.

“Creo que no estamos cumpliendo función, la gente te esconde síntomas, no hay buenos protocolos de actuación desde que reportas pacientes con síntomas respiratorios, ancianos que viven solos etc., hasta que se hace algo”, expuso.

“Son tiempos donde es mejor estar en casa (como se manda al resto de la población) pues somos grandes grupos de estudiantes en las calles, reunidos en lugares donde ya hay casos positivos y al final del día volvemos a nuestros hogares donde también tenemos familia, ancianos, personas comprendidas en los grupos de riesgo”, agregó.

“Yo quiero ver a todos mis compañeros cuando podamos volver a la escuela, no quiero un mártir, ni vacíos homenajes. Pregunto yo, si usted que me lee tiene algún síntoma ¿no podría ir solo al hospital o área de salud?”, finalizó.

El gobierno cubano anunció el lanzamiento de una aplicación para recabar información sobre el estado de salud de la población en torno a la pandemia del coronavirus, bautizada como "Pesquisador Virtual".

Las autoridades cubanas han reconocido oficialmente 923 casos confirmados de coronavirus y un total de 31 personas que han perdido la vida en el archipiélago a causa del brote originado en la ciudad china de Wuhan.

También se relaciona un total de 2.734 ingresados y 192 pacientes que se han curado desde el inicio de la crisis sanitaria. Otras 7.373 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud.

De los 923 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 681 presentan evolución clínica estable. Se reportan 10 pacientes en estado crítico y siete pacientes en estado grave.

Según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, en el mundo se han registrado 2.310.572 casos positivos de coronavirus y 158.422 muertes por el brote.