Crece la angustia entre cubanos residentes en EE.UU. varados en Cuba por el coronavirus

Un grupo de cubanos repatriados y residentes en Estados Unidos -pero con residencia activa en la isla- permanecen varados en Cuba desde que el gobierno cubano cerrara las fronteras con el fin de frenar la expansión del coronavirus, a finales de marzo.

Con el paso de los días, crece la angustia y la incertidumbre entre esos cubanos que no tienen claro el momento en que podrán regresar a sus lugares de residencia, pese a que inicialmente se dijo que sería el 15 de mayo.

Ariel Ramírez, cuya familia reside en la provincia Granma, ha explicado en declaraciones a Telemundo 51 que arribó a Cuba el 16 de marzo y que no pudo regresar. Más de un mes, después confiesa que la situación para él ya es crítica.

“No lo dejaron salir y está pasando trabajo allá, sin dinero y sin nada, porque no hay nada ... Cuando fue al aeropuerto, a la hermana la dejaron salir, porque hacía ocho años que no iba a Cuba, pero como él si entró antes de los dos años, no había perdido los derechos”, ha declarado desde Estados Unidos Idelismay Rodríguez, esposa de Ramírez.

Hay incluso dramáticos casos de familias que fueron divididas en el aeropuerto, en los cuales unos miembros del núcleo familiar pudieron viajar y otros no. Así le pasó a Adrián Pérez, cuya esposa relató al citado medio que ella y el hijo de ambos pudieron subirse al avión, pero él, no porque todavía mantenía residencia en Cuba activa.

La embajada de Estados Unidos en la isla ha planteado la posibilidad de un vuelo de repatriación con carácter humanitario, aunque se trata de un vuelo donde tendrán prioridad los ciudadanos de Estados Unidos con mayor riesgo ante el coronavirus, los menores ciudadanos estadounidenses y sus padres, los ciudadanos estadounidenses y, por último, los residentes permanentes legales en Estados Unidos.

El pasado 20 de marzo -hace justo un mes- el gobierno cubano anunció que los extranjeros que se encontraban en la isla debían regresar de inmediato a sus países, y anunció la prohibición de la salida de los cubanos repatriados y residentes de Estados Unidos con su residencia cubana activa.

El martes 24 de marzo, tras la puesta en vigor de la medida, se vivieron incidentes en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando cubanos que pretendían salir del país, porque creían que era el último momento día para hacerlo, no pudieron viajar.

Muchos ya se encontraban en el salón de espera para abordar el vuelo cuando les comunicaron que no podrían volar porque el cierre de fronteras había entrado en vigor a las 12 de la noche del 24 de marzo, es decir, en la madrugada de lunes para martes.

Se vivieron escenas de tensión en el Aeropuerto de La Habana porque varios repatriados incluso habían adelantado sus vuelos con la esperanza de poder viajar a Estados Unidos.

Desde la entrada en vigor, en el 2013, de la reforma migratoria, un total de 57.746 cubanos han solicitado repatriarse, de ellos 36.471 con residencia en Estados Unidos, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

La mayoría de los provenientes de Estados Unidos mantienen su estatus de residentes legales en ese país, aunque permanecen por largos períodos en la isla.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) indicó en su más reciente, el domingo, parte que ya son 1.035 las personas infectadas con el virus en el país, de las cuales se recuperaron 255 y fallecieron 34.