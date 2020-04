La cifra de muertos diarios por coronavirus en España baja de los 400 por primera vez en un mes

Publicado el Lunes, 20 Abril, 2020 - 06:17 (GMT-4)

0 shares -

El número de fallecidos diarios por coronavirus en España tuvo otra caída y registró el número más bajo desde el 23 de marzo, 399 nuevos, según el último reporte del Ministerio de Sanidad.

En total han perdido la vida 20.852 personas a causa del virus, mientras que el número de contagios se eleva hasta los 200.210, 4.266 en las últimas 24 horas.

Desde el inicio de la crisis sanitaria se han recuperado 80.587 pacientes.

Por otra parte el número total de profesionales sanitarios contagiados asciende a 31.053, casi un 16 por ciento del total de casos. Además 11 farmacéuticos han muerto.

"Las nuevas víctimas mortales en España son 399 en 24 horas, lo que supone un descenso en la cifra de fallecimientos respecto al dato de este domingo, cuando se registraron 410", explicó este lunes Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio, en rueda de prensa.

"Es la primera vez que bajamos de los 3.000 casos, pero también hemos recuperado casos viejos. Es una cifra muy buena, pero recuerden que hoy es lunes. Este descenso se refleja también en hospitalizaciones y fallecidos. Hoy por primera vez hemos bajado de los 400, con un 2% de incremento respecto a ayer", añadió.

En este sentido calificó de "muy alentadoras" estas cifras, que "reflejan la situación de hace 10 días, tenemos que ver el efecto de las medidas aprobadas las últimas semanas".

"Hacemos casi cuatro veces más PCR, pero la incidencia está bajando mucho, incluso más de lo que pensábamos. Es cierto que el objetivo es hacer cuantas más pruebas mejor, pero poder valorar de esta forma la evolución nos da garantías de que el control de la pandemia se está consiguiendo", dijo Simón.

Por su parte José Manuel Santiago, general de brigada y jefe del estado mayor de la Guardia Civil, comunicó que a lo largo del fin de semana se realizaron 3.200 denuncias. "Se han intensificado los contactos con los colegios de farmacéuticos para reforzar la seguridad de las farmacias", afirmó.

"En mis 40 años de servicio, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas, no hay ideologías. Todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo", dijo en referencia a las polémicas palabras que pronunció el domingo.

En concreto aseguró una parte del trabajo policial se centraba en la lucha contra los bulos que se difunden en las redes sociales para rebajar "el clima contrario" al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión, algo que ha desatado las críticas.

En este sentido Fernando Simón salió en defensa de Santiago y recordó que los encargados de valorar a diario la evolución de la epidemia son técnicos.

"Estamos muy expuestos a cualquier tipo de críticas. Me gustaría que quedara claro que somos un equipo técnico y no creo que utilizar fallos en los discursos que podamos tener, terminologías o frases para hacernos daño como equipo no es algo decente. Siempre habrá quién no le guste, pero espero que la mayoría de los españoles entienda mis palabras", aseguró.

Salida a la calle de los niños

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias del Ministerio también valoró el relajamiento de medidas para que los niños puedan salir a la calle.

"Los niños pueden ser transmisores de la enfermedad, pero llevamos un mes y una semana de confinamiento. La probabilidad de que los niños ahora estén infectados es muy baja. No sé cómo van a definirse las condiciones de salida, pero va a ser una salida controlada que no implica un incremento de riesgo", apuntó.

"Si la gente piensa que es abrir la puerta y que se junten con los otros niños del vecindario, vamos a tener un problema", advirtió.

También dijo sobre las medidas para deportistas o personas mayores explicó que el hecho de salir a practicar deporte no es un riesgo, pero sí lo es juntarse con otras personas.

"Una persona que va corriendo sola por la calle o va en bicicleta, no es un riesgo, pero si me voy a juntar con otra persona que corre delante de mí, y con otras tres un poco más adelante, es una muy mala interpretación", dijo.

"Sobre los ancianos estamos en la misma situación. No tienen más riesgo de enfermar, pero si se infectan los riesgos a los que se exponen son muy mayores. Este virus nos puede afectar a cualquiera, pero no afecta por igual a todos", declaró Simón.