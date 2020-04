Médico cubano que estuvo grave por coronavirus agradece mensajes de cariño

Un médico cubano que superó al coronavirus después de haber pasado por un estado de gravedad, no dudó en agradecer las muestras de apoyo y la fe que le dispensaran durante su lucha contra la infección.

Se trata del Doctor Carlos Juan Delgado, Jefe de Terapia Intermedia del Hospital Calixto García en La Habana, y líder de la Iglesia Bautista El Calvario, también en la capital cubana. El galeno fue contagiado por el virus en plena faena, y su salud de complicó por tener antecedentes de diabetes e hipertensión arterial, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

Desde su cuenta de Facebook, el médico expresa: “Hoy es un día muy especial en mi vida. Primero porque tengo la dicha de tener un DIOS que siempre se ha mantenido a mi lado, segundo, porque tengo una bella familia, y tercero porque te tengo a ti. Sí, tú, donde quiera que estés, dentro o fuera del país”.

Captura de publicación del Doctor Carlos Juan Delgado en Facebook.

“Sea que estudiaste conmigo o que fuiste mi paciente, estudiante, vecino, amigo, compañero de viajes, colega de trabajo, jefe profesor, o hermano en Cristo; sé que estuviste rodilla en tierra orando y pidiendo por mi recuperación. No pensé jamás recibir tantas muestras de amor, afecto y cariño”, escribió.

“Esta enfermedad que me ha llevado al borde de la vida, por la que he estado batallando durante tiempo, no ha podido vencerme, ¿saben por qué? Porque tengo un DIOS poderoso al que me aferré desde el primer momento y que no ha perdido jamás una batalla y también se lo debo a todos ustedes”, resaltó.

“Hoy que estoy felizmente en la casa recuperándome, sé que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda y el apoyo de ustedes, gracias a todos por tener el corazón tan grande que tienen, por separar un momento en su vida para pensar en mí, por sufrir mientras estuve en estado crítico, por seguir los partes diarios, por alegrarse cuando salí de alta. En fin, POR TODO Y A TODOS, GRACIAS. Dios los bendiga siempre”, finalizó.

“Tus amigos del Hospital de Cárdenas seguimos día a día los partes médicos, ¡estamos felices por ti y tu familia!”, señala uno de los comentarios a la publicación.

“Carlos, nosotros todos fuimos un equipo grande, fue una época de oro en muchos sentidos, pero mayormente en valores humanos. Compartimos muchas veces el pan viejo. Lo que hubiera en el comedor y nunca faltó la preocupación del uno por el otro (…)”, expone otro usuario.

Delgado había sido ingresado en la Terapia intensiva del Hospital Naval por varios días, reportado de grave y crítico. Su esposa y su hija fueron aisladas en una sala.

El total de personas en Cuba que ha recibido el alta médica tras vencer la infección del coronavirus ascendió a 285 en las últimas 24 horas, luego de que se reportaran 30 nuevas altas médicas este lunes.

Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) también reportaron 52 nuevos casos confirmados, lo que representa un ascenso a 1087 pacientes diagnosticados con la enfermedad. De ellos, 744 presentan evolución clínica estable.

Además, se informan 36 fallecidos (dos en la jornada de ayer), y dos evacuados. El país acumula 28 598 muestras realizadas, de las cuales el 3.8% han resultado positivas. La víspera se estudiaron 1 616 casos en total.

De los 52 nuevos casos confirmados, 51 fueron cubanos y un extranjero (Bolivia). Una suma de 35 fueron contactos de casos confirmados anteriormente, mientras que de otros 16 aún no se precisa la fuente de infección. Uno de ellos tuvo contacto con viajeros procedentes del exterior.

Actualmente hay 3.232 pacientes ingresados. Otras 7.059 personas se vigilan en sus hogares desde la Atención Primaria de Salud. Se reportan nueve pacientes en estado crítico y 11 pacientes en estado grave.

De acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, en la región del Mar Caribe, Cuba es el tercer país más afectado por la pandemia, después de República Dominicana y Puerto Rico. El primero cuenta 4 964 contagios y 235 fallecidos, mientras que las autoridades boricuas reconocen 1 252 casos positivos y 63 decesos.