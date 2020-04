No hay planes para reabrir playas en Miami-Dade, según el alcalde

Publicado el Domingo, 19 Abril, 2020 - 19:00 (GMT-4)

El alcalde de Miami, Carlos Giménez, comunicó este domingo en Twitter que la administración local todavía no contemplaba la apertura de las playas debido a la situación sanitaria actual y las normas por causa del coronavirus.

“He visto mucha expectación en las redes sociales de personas que piensan que las playas en el condado de Miami-Dade se están abriendo”, escribió Giménez desde su cuenta oficial.

“Este no es el caso. Aunque estamos consultando con expertos médicos sobre la futura apertura de espacios públicos, actualmente no hay un cronograma para abrir playas”, añadió.

“Deberías abrir los puertos deportivos. No hay razón para cerrar. Necesitamos comenzar lentamente volviendo a una nueva vida normal. Los puertos deportivos se pueden controlar y las reglas se aplican en el agua. No somos niños, castigaste a los muchos por los pocos idiotas. Los puertos deportivos abiertos en muchas ciudades / estados”, le reclama un usuario.

Las opiniones, no obstante, parecen divididas, pues otra internauta pide: “Por favor. No abra playas, restaurantes, escuelas, etc. hasta que tengamos pruebas. No podemos poner en peligro a nuestra comunidad. Por favor”.

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció que el lunes se conectaría a las plataformas de Facebook y Twitter para responder a dudas de los residentes del condado sobre la reapertura económica local ante la situación epidemiológica del Sars-Cov-2.

Recientemente, las autoridades de Jacksonville, en el mismo estado de Florida, decidieron reabrir las playas de forma limitada, luego de interpretar como moderados los niveles propagación de coronavirus en la ciudad.

Las playas solo se pueden usar para actividades como caminar, andar en bicicleta, pescar, correr, nadar, cuidar mascotas y practicar surf, explicó el alcalde Lenny Curry.

Curry dijo que la determinación estuvo alentada por los datos que muestran que la curva de casos de la pandemia en la ciudad se está aplanando actualmente.

Florida ha visto crecer los números aceleradamente y este sábado el territorio indica casi 26.000 casos confirmados y 764 fallecidos, siendo el condado de Miami-Dade el más azotado, con 9.166 contagios y 202 muertes.

Le siguen los de Palm Beach y Broward, los cuales registran 121 y 115 muertes, respectivamente, una leve diferencia que no se expresa así en la cantidad de infectados. Palm Beach informa 2.156 casos y Broward unos 3.960, según datos del Departamento de Salud de Florida.

En general, Estados Unidos superó los 40.000 fallecidos por coronavirus hoy, cuando también se reportan 742 mil 442 personas contagiadas.

El país norteamericano informa 40.585 muertes a causa del brote originado en la ciudad china de Wuhan. De esta cantidad, unas 14.451 se han producido solo en la ciudad de Nueva York, siendo el estado homónimo el actual epicentro de la pandemia.

De ese modo, EE.UU., la nación con más víctimas mortales por coronavirus en el mundo, casi duplica a Italia, la segunda con más decesos al reportar una suma de 23.660.

Más de 22 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo en el último mes debido al cierre de empresas y escuelas, al tiempo que las severas restricciones de viaje han afectado significativamente la economía.

Grupos conservadores han estado presionando a Washington para que levante con la mayor brevedad las medidas de restricciones y suspensión de actividades que han sido adoptadas en gran parte del país ante el riesgo epidemiológico y la indicación sanitaria del distanciamiento social como método crucial para frenar el brote.

En conferencia de prensa el jueves, Trump anunció nuevas regulaciones para reactivar la economía de Estados Unidos en tres fases de normalización que entrarán en vigor gradualmente a partir del 1 de mayo en los 50 estados de la nación.

“Estamos abriendo nuestro país y tenemos que hacerlo. Estados Unidos quiere estar abierto”, dijo, antes de señalar que “un cierre nacional no es una solución sostenible a largo plazo”.

Tales fases de reanimación tendrán en cuenta los resultados de un alto número de pruebas y la disminución sostenida de los casos en un período de 14 días.